Francia lleva a juicio a 34 usuarios de un canal 'masculinista' en Telegram por difundir odio hacia las mujeres

Los detalles De nombre 'Femmeblancherie', término despectivo que junta las palabras 'mujer' y 'lavandería', los usuarios compartían burlas, insultos y mensajes contra el sexo femenino. Las penas, de hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa.

Francia llevará a juicio a 34 usuarios de un canal de Telegram llamado 'Femmeblancherie', conocido por su contenido misógino. La investigación, revelada por 'Le Figaro', condujo a la detención de 45 personas en junio por delitos de odio y violencia de género. El canal, con 1.758 usuarios, compartía imágenes y mensajes ofensivos hacia las mujeres. Las penas podrían alcanzar un año de prisión y 45.000 euros de multa. Los arrestados, de diversos perfiles, justificaron sus acciones como "humor negro". Además, se descubrió su interés por páginas de extrema derecha. Telegram colabora con las autoridades, y el canal original fue eliminado, aunque surgió una versión similar. Esta operación forma parte de una estrategia para vigilar la expansión del 'masculinismo' en Internet.

Francia va a sentar en el banquillo a 34 usuarios de un canal de Telegram bautizado como 'Femmeblancherie'. De un canal que, traducido, viene a ser un término despectivo que combina las palabras 'mujer' y 'lavandería'. De marcado carácter 'masculinista', el país ha tomado medida contra varios de sus miembros por difundir mensajes de odio contra las mujeres.

Así lo ha revelado 'Le Figaro', que menciona que la investigación derivó en la detención de 45 personas el pasado mes de junio. En el canal, que contaba con 1.758 usuarios, se compartían imágenes y vídeos de mujeres con burlas, insultos y mensajes contra el sexo femenino. Las pesquisas, dirigidas por la Fiscalía de París, permitió identificar a varios de sus miembros, incluyendo al administrador del grupo.

Entre el 3 y el 16 de junio, los agentes detuvieron a 45 hombres a los que se puso bajo custodio policial por presuntos delitos de "provocación pública al odio o a la violencia por razón de sexo", "provocación a la discriminación" e "injurias públicas", tal y como cuenta el diario. Las penas, de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa.

De todos los detenidos, son 34 los que irán a juicio en un tribunal penal a partir del mes de noviembre. Algunos están bajo control judicial con la prohibición de usar Telegran o de contactar con otros investigados. Otros diez han recibido sanciones administrativas, con multas o cursos contra el odio en Internet.

Entre los arrestados hay hombres con perfiles muy diferentes. Tal y como cuenta 'Le Figaro', hay un enfermero, un agente penitenciario o un conductor de Metro. Proceden, además, de diferentes puntos de Francia y no tenían relación alguna fuera de la plataforma. La mayoría de ellos ha reconocido haber escrito los mensajes denunciados, justificando todo como "humor negro" o "humor de mal gusto". Otros alegaron que estaban borrachos o enfadados.

Interés en páginas de ultraderecha

El análisis de sus teléfonos reveló además un interés compartido por páginas de extrema derecha como Démocratie Participative, así como por contenidos relacionados con figuras condenadas por incitación al odio, cuenta el diario francés.

Telegram, por su parte, está colaborando con las autoridades francesas. La plataforma ha facilitado a los investigadores los datos de los usuarios del canal tras una petición de la Fiscalía de París. 'Le Figaro', mientras, ha vinculado esta mayor cooperación con la presión ejercida por la Justicia gala sobre el francorruso Pável Dúrov, fundador de la compañía, detenido e imputado en el país en 2024. A partir de entonces, se ha atendido con mayor frecuencia a las solicitudes judiciales.

El canal 'Femmeblancherie' se eliminó tras las detenciones, aunque rápidamente apareció 'Femmeblancherie2', una nueva versión que se presenta como un canal humorístico y satírico que pretende "estudiar el problema de la mujer" y "preservar a las mujeres de sí mismas".

Crece el 'masculinismo'

La operación en cuestión se enmarca en una estrategia más amplia de las autoridades francesas para vigilar la expansión en Internet del llamado 'masculinismo', neologismo creado por analogía con 'feminismo' que alude al movimiento que analiza la identidad masculina, denuncia discriminación y opresión hacia los hombres por razón de su sexo y aboga por la defensa de sus derechos.

En diciembre de 2025, la Fiscalía de París encargó a la Oficina central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio, una unidad especialidad de la Gendarmería de Francia, la vigilancia de espacios digitales donde pudieran difundirse estos discursos.

El Senado francés ya había alertado en junio sobre la expansión de esta corriente, que define como una ideología que defiende la superioridad de los hombres y responsabiliza a las mujeres del deterioro de su situación.

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