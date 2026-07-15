238 inmigrantes en 24 horas: el ICE logra el mayor número de arrestos en un solo día en una zona fronteriza de Texas

Personas protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) y un posible nuevo centro de detención de inmigrantes frente al Ayuntamiento de Newburgh, Nueva York

Los detalles La Casa Blanca ha presionado porque se logren récords de detenciones para impulsar la campaña de deportaciones masivas prometida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a 238 inmigrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, Texas, marcando un récord en la zona. El operativo se centró en el área de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) y abarcó 14 condados en el sur de Texas. Aunque ICE destacó que los arrestos se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales, activistas denunciaron la inclusión de personas sin antecedentes. La detención de la monja nigeriana Letty Ugboaja generó críticas sobre el uso de recursos en estos operativos. Además, han ocurrido muertes de inmigrantes durante las acciones de ICE, lo que ha generado controversia.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en colaboración con otras agencias estatales y locales, arrestó en un solo día a 238 inmigrantes en el Valle del Río Grande, una cifra récord para esta zona de la frontera entre Texas y México, según informó la agencia este martes.

El operativo reciente se enfocó en el área de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés), una dependencia de ICE, en Harlingen, que incluye 14 condados en el sur de Texas.

La agencia migratoria subrayó que el número de arrestos en un solo día representa un hito en los operativos desarrollados en la zona. "La misión del ICE sigue centrada en mejorar la seguridad pública y restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestra nación", declaró en un comunicado Juan Agudelo, director de la oficina local del ICE en Harlingen.

La agencia, que no reveló la fecha en la que se llegó al récord de arrestos, dijo que las detenciones se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales. Pero activistas denunciaron que los operativos han incluido a inmigrantes sin antecedentes.

A finales de junio, Letty Ugboaja, una monja nigeriana, fue detenida por las autoridades migratorias mientras se dirigía a la misa dominical en una iglesia en McAllen, una ciudad incluida en el área de operaciones de Harling.

Aunque la hermana fue liberada un día después, el caso llamó la atención sobre estos operativos. El congresista demócrata Henry Cuellar afirmó en una publicación en X que los informes sobre la detención de la monja "plantean serias preocupaciones sobre cómo se están utilizando los recursos para la aplicación de las leyes de inmigración".

La Casa Blanca ha presionado porque se logren récords de detenciones para impulsar la campaña de deportaciones masivas prometida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, los operativos han causado en los últimos días la muerte de tres inmigrantes, entre ellos, un mexicano y un colombiano, baleados por agentes de ICE en Texas y Maine, respectivamente.

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