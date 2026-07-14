Otra vez el ICE: los agentes disparan y matan a un migrante de 26 años con permiso de trabajo en Maine

Los detalles Según han informado desde el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, los agentes implicados estaban "realizando una vigilancia selectiva en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva".

Un hombre colombiano de 26 años, con permiso de trabajo, murió en un tiroteo en Biddeford, Maine, en un incidente que involucró al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine y Presente! expresaron su consternación por la pérdida y extendieron sus condolencias a la familia. El líder de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau, informó que la Policía y el Departamento de Seguridad Pública investigan el suceso, con posible participación del FBI. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que los agentes de ICE realizaban vigilancia en el domicilio de un inmigrante indocumentado. La comunidad exige respuestas y transparencia.

Un hombre ha muerto este lunes en un tiroteo en Maine en un suceso en el que ha vuelto a estar involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine y la organización Presente! han informado de que la víctima es un colombiano de 26 años con permiso de trabajo y expresaron estar "devastados e indignados" por lo ocurrido.

"Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable", indica un comunicado conjunto de ambas organizaciones.

El incidente ocurrió durante la mañana local del lunes en Biddeford, una ciudad del sur de Maine, según ha detallado Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, quien ha indicado que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública investigan el suceso y que se espera la participación del FBI: "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", ha informado el representante estatal, aludiendo así al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las citadas organizaciones señalaron más tarde que la persona fallecida era un colombiano que llegó a Maine para vivir y trabajar. Su familia, agregaron, "llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE". También denunciaron que recibieron llamadas de residentes tras un tiroteo, alertando de que agentes migratorios continuaban operando en la zona, algo que consideraron "profundamente inquietante": "Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido".

Según han informado desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, los agentes implicados estaban "realizando una vigilancia selectiva en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva". Según el DHS, "un inmigrante indocumentado salió de la vivienda en un vehículo" mientras agentes de ICE lo perseguían. Eso sí, no se ha especificado si la persona vista al salir de la vivienda era el mismo individuo cuyo domicilio estaba bajo vigilancia.

Su muerte ocurre después de que la semana pasada un migrante mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, muriera a manos de ICE en un incidente ocurrido en Texas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.