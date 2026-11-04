Se incendia un autobús en Mataró (Barcelona) a plena luz del día

Los detalles No hay ningún herido tras el suceso y el fuego tampoco alcanzó a otros vehículos.

Un autobús de la empresa Segalés se incendió este miércoles en la estación de cercanías de Mataró, Barcelona, sin causar heridos. El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas por causas aún desconocidas. Cuatro dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar y lograron extinguir las llamas en solo diez minutos. En el momento del suceso, cinco pasajeros y la conductora estaban a bordo. Todos lograron evacuar el vehículo de manera segura después de que uno de los viajeros alertara sobre humo en la parte trasera. La rápida intervención evitó que el fuego afectara a más personas o vehículos.

Las llamas han arrasado un autobús en plena calle este miércoles en la estación de cercanías de Mataró (Barcelona). En total, cuatro dotaciones de bomberos han tenido que desplazarse para extinguir el fuego que no ha alcanzado a ninguna persona y sólo ha afectado a ese vehículo.

El vehículo, de la empresa Segalés, se ha incendiado entorno a las 9.00 horas de la mañana por causas que se desconocen hasta la fecha. Pero las llamas pudieron ser extinguidas por los bomberos en apenas diez minutos.

Según informaciones de 'La Vanguardia', en el momento del suceso había cinco pasajeros y la conductora. Los seis pudieron abandonar el vehículo por su propio pie después de que uno de los viajeros alertase de humo en la parte trasera.

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