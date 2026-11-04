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no hay heridos

Se incendia un autobús en Mataró (Barcelona) a plena luz del día

Los detalles No hay ningún herido tras el suceso y el fuego tampoco alcanzó a otros vehículos.

incendio

Las llamas han arrasado un autobús en plena calle este miércoles en la estación de cercanías de Mataró (Barcelona). En total, cuatro dotaciones de bomberos han tenido que desplazarse para extinguir el fuego que no ha alcanzado a ninguna persona y sólo ha afectado a ese vehículo.

El vehículo, de la empresa Segalés, se ha incendiado entorno a las 9.00 horas de la mañana por causas que se desconocen hasta la fecha. Pero las llamas pudieron ser extinguidas por los bomberos en apenas diez minutos.

Según informaciones de 'La Vanguardia', en el momento del suceso había cinco pasajeros y la conductora. Los seis pudieron abandonar el vehículo por su propio pie después de que uno de los viajeros alertase de humo en la parte trasera.

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