El tiempo en Semana Santa trae más sol que lluvia pero también aire polar

Los detalles Estabilidad será la palabra que marque una Semana Santa que podrá llegar a tener, incluso, nieve en cotas bajas del tercio norte peninsular. El domingo se prevé la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares.

La Semana Santa se presenta con una notable estabilidad climática, destacando como una de las mejores en años. El viernes y sábado, se esperan lluvias en el área cantábrica y el tercio norte, con nevadas en montañas. Baleares podría experimentar chubascos y Canarias mantendrá tiempo estable. El domingo, una masa de aire polar provocará nevadas en el norte peninsular y un descenso generalizado de temperaturas, con heladas y vientos intensos. Entre el lunes y el jueves santo, la estabilidad predominará, aunque un sistema de bajas presiones podría traer lluvias intensas, especialmente en Baleares. En Canarias, el tiempo será estable con posibles precipitaciones.

Estabilidad. Esa es la palabra que marcará una Semana Santa que puede ser una de las mejores en cuanto a tiempo de los últimos años, empezando por este viernes y sábado, cuando solo se prevén precipitaciones en el área cantábrica que durante el sábado se extenderán a buena pare del resto del tercio norte. También serán probables chubascos ocasionales en Baleares, con una cota de nieve que experimentará un desplome a últimas horas del sábado en el norte, dejando nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las temperaturas experimentarán oscilaciones, con heladas en entornos de montaña y en puntos de las mesetas. Soplará levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y predominará el viento de componente norte en el resto; fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro, y tendiendo a arreciar el sábado en el cuadrante nordeste. En Canarias predominará el tiempo estable, con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas montañosas. Las temperaturas aumentarán ligeramente y soplará viento de componente norte con intervalos fuertes.

De cara al domingo, tendremos un día marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares, situación que hará que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular sean en forma de nieve en amplias zonas, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 metros. En Baleares también se darán precipitaciones con posibilidad de ser fuertes, mientras que las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, con heladas en zonas de montaña y de la meseta Norte. Soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular. En Canarias se mantendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

Entre el próximo lunes y el jueves santo se espera que predomine estabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas. No obstante, un sistema de bajas presiones con una elevada incertidumbre en su posicionamiento podría afectar a nuestro territorio, con posibles precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares y especialmente en Baleares, pudiendo ser fuertes y abundantes en caso de producirse.

Las temperaturas aumentarán, con heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte tendiendo a menos. Soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, Baleares y montañas del centro. En Canarias se espera un tiempo estable, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima. No obstante, el citado sistema de bajas presiones también podría acabar incidiendo sobre el archipiélago dejando precipitaciones que podrían ser fuertes.

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