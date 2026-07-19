Suben las temperaturas en la previa de la ola de calor: 12 comunidades autónomas están en aviso

Los detalles Toda la mitad este peninsular están en aviso amarillo por temperaturas y solo la provincia de Granada asciende la alerta a naranja por termómetros que registrarán más de 40 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre la llegada de la tercera ola de calor del verano, que comenzará el martes. Sin embargo, este domingo ya se registran aumentos de temperatura, afectando a 12 comunidades autónomas en la parte este de la península. En el norte, se superarán los 30 grados, mientras que en Andalucía se alcanzarán los 40 grados, especialmente en Granada, que está en aviso naranja. Además, se formarán tormentas en el este, con granizo en el sureste, y lluvias en Galicia y el Cantábrico occidental. La ola de calor se intensificará hacia el jueves, con temperaturas de hasta 47 grados en Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada de la tercera ola de calor del verano, que comenzará el próximo martes, pero ya este domingo comienzan a subir las temperaturas hasta el punto de que hasta 12 comunidades autónomas (toda la parte este de la península) están en aviso por calor.

La subida de las temperaturas se va a registrar sobre todo en el norte, donde se superarán los 30 grados en el Cantábrico, por ejemplo en Bilbao. Ahora bien, las más altas se producirán en Andalucía, donde se alcanzarán los 40 grados en Málaga, Granada o Jaén. De hecho, la provincia de Granada es la única que está en aviso naranja por temperaturas que superarán los 40 grados.

Al mismo tiempo, durante la jornada de este domingo vuelven a formarse tormentas en el este y serán más fuertes en el sureste. Se formarán en el este de Andalucía, interior de Murcia, este de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, sur de Aragón y norte e interior de Cataluña, y se desplazarán hacia el noreste a lo largo del día. Además, en el sureste vendrán acompañadas con granizo. También habrá lluvias en Galicia y en el Cantábrico occidental.

Respecto a los avisos por esas lluvias, el interior de Murcia, Albacete e interiores y los litorales de Valencia y Castellón están en aviso amarillo.

Todo antes de que se produzca la tercera ola de calor del año, que comenzará el martes y durará, como mínimo, hasta el jueves con especial intensidad en el sureste del país, llegando a esperar el jueves hasta 47 grados en algunos puntos de Murcia.

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