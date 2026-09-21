¿Qué son las bolas de fuego que se han visto en el cielo? Así reaccionan los meteoritos al entrar en contacto con la atmósfera

Joanna Ivars explica en Más Vale Tarde que las bolas de fuego que se han visto en el cielo de varias zonas de España son meteoritos que, al entrar en contacto con la atmósfera, producen fricción, calor y fogonazos.

En algunas zonas de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares o Murcia han presenciado cómo aparecían en el cielo unas sorprendentes bolas de fuego.

Joanna Ivars explica que se tratan de bólidos o meteoritos que, al entrar en contacto con la atmósfera, se incendian e iluminan.

La responsable del departamento de Meteorología de laSexta recuerda que "lo que nos protege del espacio exterior es precisamente nuestra atmósfera" y explica que cuando uno de estos bólidos entra en ella, al llegar a una gran velocidad, la fricción produce que se produzca calor que desemboca en esos fogonazos.

Un fenómeno similar al que experimentan las capsulas de la Estación Espacial Internacional, que cuando llegan al agua tienen todo el exterior quemado, precisamente por este efecto de fricción con la atmósfera.

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