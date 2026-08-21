Reventones con vientos de cerca de 150 kilómetros por hora dejan cientos de incidencias y daños en la iglesia de Santa Catalina, en Alzira

Aunque no se han registrado heridos, el municipio valenciano ha amanecido este viernes con sus calles repletas de piedras, persianas y restos de edificios.

La Comunidad Valenciana ha sido golpeada por fuertes tormentas que dejaron este jueves acumulados de lluvias de más 80 litros por metro cuadrado y reventones húmedos con rachas de viento de cerca de 150 kilómetros por hora, que han provocado numerosas incidencias. Una de las zonas más afectadas fue el municipio de Alzira, donde los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia actuaron en cientos de servicios relacionados con el mal tiempo.

El viento dejó árboles caídos y provocó daños materiales en estructuras y edificaciones, como una iglesia de la localidad valenciana. Por su parte, los vecinos expresaron que estaban viviendo lo más parecido a "un diluvio universal".

De hecho, algunas estructuras volaban por los aires. Tanto que horas después, Alzira ha amanecido con sus calles repletas de piedras, persianas y restos de edificios, lo que ha obligado a que este viernes sea un día de evaluación de daños.

En la Plaza de la Iglesia se produjo uno de los incidentes más importantes: parte del tejado de la iglesia de Santa Catalina se vino abajo como consecuencia del fuerte viento. Es por ello que los servicios de emergencia tuvieron que acordonar la zona para trabajar con seguridad. Tras el fuerte temporal, han comenzado los trabajos de limpieza para volver cuanto antes a la normalidad.

La caída de este techo no provocó heridos, pero sí afectó a la circulación de la línea C2 de Cercanías y a los trenes de media y larga distancia entre la localidd y La Pobla Llarga, servicio que ya ha sido restablecido.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, además de en Alzira, las principales actuaciones se han dado en Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer y l’Alcúdia, la mayoría de ellas por saneamiento por árboles y ramas caídas al suelo, problemas en cornisas y piedras.

Este episodio de tormentas ha provocado también varios incendios, algunos de los cuales han sido ya controlados o extinguidos por los bomberos. En concreto, los rayos originaron un incendio en Alcudia de Veo (Castellón), que afecta a zona forestal; otro en Borriol (Castellón), y otro en Tavernes de la Valldigna, que ya está apagado. También se ha requerido la actuación de los bomberos en incendios declarados en Altura, Llíber y Siete Aguas, ya extinguido.

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