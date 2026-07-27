Una nueva ola de calor podría complicar la lucha contra los incendios: vuelven las temperaturas extremas a partir del miércoles

Los detalles El oeste concentra la mayor parte de los avisos por calor, aunque el centro peninsular, donde se concentran los principales incendios, también sufrirá una importante subida de las temperaturas a partir de este lunes.

Vuelve el calor y la lucha contra el fuego se recrudece. Tras un fin de semana en el que las temperaturas han dado una tregua y han ayudado a las tareas de los equipos de extinción, este lunes vuelven a subir las temperaturas, sobre todo en la mitad oeste peninsular, donde se concentran la mayor parte de los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas altas pondrán en alerta a Andalucía y Extremadura, concretamente a Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres por valores que superarán los 35ºC y que podrán llegar hasta los 38ºC. En Galicia tienen activos avisos por altas temperaturas las cuatro provincias, con máximas de hasta 26 grados. Además, Cádiz estará en alerta por oleaje y fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h y Barcelona por lluvia.

Por lo general, la Aemet prevé que se mantenga la situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y alto Ebro predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa y una tendencia general a despejar.

Asimismo, también se prevén algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco aislado en el litoral catalán de madrugada y en el norte de las Baleares durante la mañana. Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, de forma localmente notable en Galicia y zonas de montaña del interior. Únicamente se prevén descensos en el extremo sureste peninsular, incluso descensos notables en el Estrecho y oeste de Alborán

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