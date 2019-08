La Gatoteca es un particular establecimiento en el que acogen a gatos y los convierten en anfitriones. Además de conocerlos y jugar con ellos, los visitantes pueden, incluso, animarse a adoptar alguno.

Eva Aznar es la fundadora de La Gatoteca, un local donde los visitantes pueden tomarse un café mientras disfrutan de la compañía gatuna.

Más de 300 gatos han sido adoptados y tienen un hogar gracias a este proyecto. Un local de dos plantas con 12 gatos que hacen de este sitio su hogar temporal. Los animales viven ahí y la gente es la que hace las visitas e interactuar.

Todos los gatos de La Gatoteca son adultos, recogidos en pequeñas asociaciones o en centros municipales, y si hay alguna persona que se enamora de algún animal, puede iniciar un proceso de adopción.

Este lugar no sólo es un café con gatos. En el local hay unas normas: acariciar al gato siempre con cariño y respeto, jugar con juguetes y no con las manos, no se puede alzar la voz, las fotos tienen que ser sin flash y no se puede coger en brazos a los animales. "Lo más importante es que se puede interactuar pero no coger", señala Eva Aznar.

Además, La Gatoteca imparte el 'Curso básico del gato' en el que enseñan cómo tratar con ellos de forma adecuada para que no sean abandonados.