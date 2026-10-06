Una fuerte granizada en Talavera de la Reina (Toledo) provoca inundaciones y la caída de árboles

Los detalles La granizada, que ha durado aproximadamente un cuarto de hora, ha causado desperfectos en calles, casas y vehículos y ha obligado al despliegue de Policía Local, bomberos y Protección Civil.

Este martes, Talavera de la Reina experimentó una fuerte granizada alrededor de las 16:00 horas, causando inundaciones y la caída de árboles. La situación requirió la intervención de la Policía Local, bomberos y Protección Civil. La granizada, que duró unos 15 minutos, provocó daños en calles, viviendas y vehículos. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó de numerosas llamadas de vecinos alertando sobre los incidentes. El Plan Meteocam registró 22 incidencias. Santiago Gutiérrez, residente de la ciudad, comentó a EFE que nunca había presenciado algo similar, comparando el ruido con la caída de escombros.

Gran parte de España ha vivido este martes una intensa tormenta con lluvias y, en el caso de la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), una intensa granizada. En torno a las 16:00 horas esta ha provocado inundaciones y la caída de árboles, y ha obligado al despliegue de Policía Local, bomberos y Protección Civil.

La granizada, que ha durado aproximadamente un cuarto de hora, ha causado desperfectos en calles, casas y vehículos. Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que han recibido "bastantes llamadas" de vecinos de la ciudad debido a la caída de árboles e inundaciones.

En concreto, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) ha registrado 22 incidencias.

"Pensaba que estaban los vecinos de obra y estaban cayendo escombros", ha dicho a EFE Santiago Gutiérrez, vecino de Talavera de la Reina, quien ha señalado que nunca había visto algo similar en la ciudad.

La jornada de este martes ha estado marcada por una intensa actividad tormentosa en buena parte del país, bajo la influencia de una DANA situada sobre el noroeste peninsular, con chubascos y tormentas más generalizados que el lunes.

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