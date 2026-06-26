La AEMET avisa de que el fin de semana subirán las temperaturas aunque no descarta que estemos ante una nueva ola de calor

Los detalles A pesar de que el ascenso térmico podría prolongarse durante la próxima semana, la Aemet ha asegurado que todavía "es pronto para saber si derivará en un nueva ola de calor".

A partir de este sábado, las temperaturas subirán en gran parte de España, incluidas Canarias, con un posible prolongamiento durante la próxima semana. Rubén del Campo, de Aemet, indica que aún es pronto para determinar si se convertirá en una nueva ola de calor. Durante el fin de semana, se superarán los 35 grados en el este, centro y sur de la península, además de Baleares. El martes, las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en el valle del Ebro y otros puntos. Las lluvias serán escasas, concentrándose principalmente en el Cantábrico. El calor continuará intensificándose el lunes y martes.

Las temperaturas subirán a partir de este sábado y domingo y el ascenso térmico podría prolongarse durante la próxima semana en amplias zonas del país, incluida Canarias, aunque todavía "es pronto para saber si derivará en un nueva ola de calor", ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Del Campo ha explicado que España podría estar ante "un nuevo episodio muy cálido a partir del próximo martes, cuando el calor se comience a intensificar", aunque ha insistido en que es pronto para precisar si se cumplirán los criterios "de extensión, intensidad y duración" necesarios para hablar de una nueva ola de calor.

Durante el fin de semana, los termómetros superarán los 35 grados en zonas del este, centro y sur de la península, así como en Baleares. Ya el martes, se podrían superar los 38 grados en el valle del Ebro, el centro y sur peninsular, puntos de Mallorca y zonas del sur de las islas Canarias más montañosas.

En cuanto a las lluvias, serán en general escasas, pero lloverá en el Cantábrico y también se podrán formar chubascos en otros puntos del norte y este de la península, sobre todo en zonas de montaña.

El tiempo del viernes: suben las temperaturas diurnas

Este viernes el tiempo será, en general, estable, salvo en Galicia y zonas próximas, precipitaciones localmente persistentes. Las temperaturas diurnas se esperan más altas en el interior peninsular y algo más bajas en el Cantábrico Oriental y área mediterránea y se superarán los 36 grados en amplias zonas del este peninsular y los 38 grados en el Valle del Ebro.

En capitales del oeste, el ambiente será más suave, donde Badajoz y Sevilla se quedarán en unos 33 grados.

Fin de semana de lluvias en el Cantábrico

Durante el fin de semana continuarán bajando las temperaturas en el Cantábrico, donde además habrá cielos nubosos y lluvias, sin descartar además chubascos tormentosos en zonas del norte, este y centro de la península, localmente fuertes.

En el resto, tiempo estable con calor en la meseta norte, donde se alcanzarán máximas de 32 a 34 grados, mientras que en amplias zonas del resto se superarán los 35 grados e incluso los 38 grados en puntos del Valle del Ebro, sur de Castilla-La Mancha y Valle del Guadalquivir, además de en Baleares, donde Palma podría rondar los 36 grados.

En Canarias el ascenso térmico arrancará el domingo con 30 grados en puntos del sur de las islas de mayor relieve y más nubes en el norte de las islas.

El tiempo de la próxima semana

El lunes y martes continuarán los ascensos térmicos en general, de manera que el calor se irá "intensificando": el martes se superarán los 35 grados en la mayor parte de España, salvo en el norte, donde las máximas estarán entre 25 y 30 grados y se superarán los 38 grados en el Valle del Ebro y también en el centro y sur de la península.

De forma puntual se podrían superar los 40 grados en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir, y más de 36 grados en Baleares y en el sur de las Islas Canarias, especialmente en el sur de Gran Canaria, donde podrán superarse los 3 grados.

El portavoz de la Aemet ha adelantado que durante estos dos días las lluvias serán escasas, aunque se podrán producir de forma débil en el Cantábrico y también podrán formarse chubascos a partir del mediodía en zonas de montaña del norte y este peninsular.

A partir del miércoles aumenta la "incertidumbre" en el pronóstico con valores que podrían bajar en el norte de la península, mientras que continuarían ascendiendo en la mayor parte del territorio favoreciendo "el calor intenso" en la mayor parte del país en esa segunda mitad de la semana, ha concluido.

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