Dos muertos, un herido y carreteras bloqueadas: así está afectando la borrasca Claudia a Portugal

Una persona con un paraguas bajo la lluvia en Lisboa, Portugal

Los detalles La tormenta ha dejado inundaciones, árboles caídos y varios derrumbes que han complicado la circulación y obligado a los equipos de emergencia a rescatar a personas atrapadas.

El temporal no da tregua en Portugal. La borrasca Claudia ha dejado ya un saldo trágico: al menos dos personas han muerto y otra ha resultado herida de manera leve, mientras lluvias torrenciales, viento y oleaje ponen en alerta a gran parte del país.

El director de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, ha informado que las dos víctimas fallecieron en Seixal, cerca de Lisboa, tras inundarse su vivienda. La persona herida sufrió lesiones leves por la caída de un árbol en Beja, en el sur.

Además de estos incidentes, Claudia ha provocado derrumbes, inundaciones y caída de árboles, obligando a los equipos de emergencia a realizar varios rescates.

El Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) mantiene alerta roja en Santarém, Setúbal y Faro por lluvias intensas, viento y fuerte oleaje, mientras que el resto de Portugal continental y Madeira están en alerta amarilla.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

