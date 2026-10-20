Previsión del tiempo
La DANA Adam se despide con avisos naranjas en Baleares y lluvias en Cataluña y Andalucía
Los detalles De cara a la jornada de este martes, el pronóstico de la Aemet señala que la inestabilidad se mantendrá en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes o localmente muy fuertes, acompañados de acumulaciones significativas que pondrán el foco especialmente en Cataluña y en el archipiélago balear.
Resumen IA supervisado
La DANA Adam sigue impactando en España, provocando inundaciones severas y registros históricos de precipitaciones, especialmente en el Mediterráneo y Andalucía. La Aemet advierte que la inestabilidad persistirá, afectando principalmente al este peninsular y Baleares. Municipios andaluces como Mijas y Arcos de la Frontera han sufrido inundaciones, sumándose a los estragos en la Comunitat Valenciana. En Ibiza y Mallorca se han batido récords de precipitación. Para el martes, se esperan chubascos y tormentas fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto de la península predominará un tiempo más estable. Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones y el viento arreciará en ciertos litorales. La situación meteorológica mejorará progresivamente.
* Resumen supervisado por periodistas.
Los coletazos de la DANA Adam continúan golpeando con fuerza al territorio español, dejando tras de sí inundaciones severas, momentos de máxima tensión y registros históricos de precipitaciones, especialmente en el Mediterráneo y Andalucía. Mientras las labores de emergencia y los rescates se suceden, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la inestabilidad meteorológica persistirá durante este martes, focalizándose principalmente en el este peninsular y en el archipiélago balear.
Las imágenes más impactantes de estas últimas horas se han vivido en municipios andaluces como Mijas, en Málaga, y Arcos de la Frontera, en Cádiz, cuyas calles se han convertido en auténticos torrentes de agua. Estos episodios se suman a los estragos sufridos previamente en la Comunitat Valenciana, donde localidades del litoral de la Safor como Pego, Oliva y Gandía padecieron inundaciones especialmente virulentas.
Se llegaron a acumular hasta 300 litros por metro cuadrado cerca de la costa y entre 500 y 600 litros en el prelitoral, concentrándose los momentos más críticos entre las 6:00 y las 7:00 horas, lo que obligó a desplegar operativos de rescate con helicópteros y la intervención de la Guardia Civil para auxiliar a los vecinos afectados. Los récords de precipitación también se han extendido a las islas, destacando el caso de Ibiza, donde se batieron marcas históricas con 173 litros por metro cuadrado en un solo día, y Mallorca, con acumulaciones superiores a los 80 litros por metro cuadrado.
De cara a la jornada de este martes, el pronóstico de la Aemet señala que la inestabilidad se mantendrá en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes o localmente muy fuertes, acompañados de acumulaciones significativas que pondrán el foco especialmente en Cataluña y en el archipiélago balear.
En el resto de la península predominará un tiempo más estable, con intervalos nubosos en el oeste y el área cantábrica, así como precipitaciones aisladas en puntos de Andalucía, el centro peninsular y el Cantábrico, con probables lluvias localmente intensas en la provincia de Jaén.
Las precipitaciones irán remitiendo de sur a norte, a excepción del noroeste peninsular, donde el acercamiento de un frente dejará cielos nubosos. La jornada estará marcada además por la presencia de bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas, nevadas en las cotas altas del Pirineo y heladas débiles en las cumbres del extremo norte. Por su parte, en las islas Canarias se esperan cielos nubosos en las occidentales, con chubascos que podrían ser fuertes y persistentes en El Hierro y sin descartarlos en La Palma, mientras que el resto del archipiélago mantendrá intervalos nubosos.
En cuanto al plano térmico, las temperaturas máximas descenderán en Baleares, Galicia y el suroeste peninsular, mientras que registrarán ascensos en el resto, llegando a ser notables en regiones de la fachada oriental y el interior nordeste. Las mínimas experimentarán un descenso de ligero a moderado en todo el país. El viento de componente oeste soplará de forma general floja al principio con tendencia a arreciar, alcanzando intervalos fuertes en los litorales del sureste y noroeste, y estableciéndose una fuerte tramontana en el Ampurdán, mientras que en Baleares soplará de manera moderada. Con el avance de las horas, se espera que la DANA comience a reabsorberse, propiciando una mejoría progresiva de la situación meteorológica en todo el litoral mediterráneo.
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