La DANA Adam se despide con avisos naranjas en Baleares y lluvias en Cataluña y Andalucía

Los detalles De cara a la jornada de este martes, el pronóstico de la Aemet señala que la inestabilidad se mantendrá en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes o localmente muy fuertes, acompañados de acumulaciones significativas que pondrán el foco especialmente en Cataluña y en el archipiélago balear.

La DANA Adam sigue impactando en España, provocando inundaciones severas y registros históricos de precipitaciones, especialmente en el Mediterráneo y Andalucía. La Aemet advierte que la inestabilidad persistirá, afectando principalmente al este peninsular y Baleares. Municipios andaluces como Mijas y Arcos de la Frontera han sufrido inundaciones, sumándose a los estragos en la Comunitat Valenciana. En Ibiza y Mallorca se han batido récords de precipitación. Para el martes, se esperan chubascos y tormentas fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto de la península predominará un tiempo más estable. Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones y el viento arreciará en ciertos litorales. La situación meteorológica mejorará progresivamente.

Los coletazos de la DANA Adam continúan golpeando con fuerza al territorio español, dejando tras de sí inundaciones severas, momentos de máxima tensión y registros históricos de precipitaciones, especialmente en el Mediterráneo y Andalucía. Mientras las labores de emergencia y los rescates se suceden, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la inestabilidad meteorológica persistirá durante este martes, focalizándose principalmente en el este peninsular y en el archipiélago balear.

Las imágenes más impactantes de estas últimas horas se han vivido en municipios andaluces como Mijas, en Málaga, y Arcos de la Frontera, en Cádiz, cuyas calles se han convertido en auténticos torrentes de agua. Estos episodios se suman a los estragos sufridos previamente en la Comunitat Valenciana, donde localidades del litoral de la Safor como Pego, Oliva y Gandía padecieron inundaciones especialmente virulentas.

Se llegaron a acumular hasta 300 litros por metro cuadrado cerca de la costa y entre 500 y 600 litros en el prelitoral, concentrándose los momentos más críticos entre las 6:00 y las 7:00 horas, lo que obligó a desplegar operativos de rescate con helicópteros y la intervención de la Guardia Civil para auxiliar a los vecinos afectados. Los récords de precipitación también se han extendido a las islas, destacando el caso de Ibiza, donde se batieron marcas históricas con 173 litros por metro cuadrado en un solo día, y Mallorca, con acumulaciones superiores a los 80 litros por metro cuadrado.

De cara a la jornada de este martes, el pronóstico de la Aemet señala que la inestabilidad se mantendrá en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes o localmente muy fuertes, acompañados de acumulaciones significativas que pondrán el foco especialmente en Cataluña y en el archipiélago balear.

En el resto de la península predominará un tiempo más estable, con intervalos nubosos en el oeste y el área cantábrica, así como precipitaciones aisladas en puntos de Andalucía, el centro peninsular y el Cantábrico, con probables lluvias localmente intensas en la provincia de Jaén.

Las precipitaciones irán remitiendo de sur a norte, a excepción del noroeste peninsular, donde el acercamiento de un frente dejará cielos nubosos. La jornada estará marcada además por la presencia de bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas, nevadas en las cotas altas del Pirineo y heladas débiles en las cumbres del extremo norte. Por su parte, en las islas Canarias se esperan cielos nubosos en las occidentales, con chubascos que podrían ser fuertes y persistentes en El Hierro y sin descartarlos en La Palma, mientras que el resto del archipiélago mantendrá intervalos nubosos.

En cuanto al plano térmico, las temperaturas máximas descenderán en Baleares, Galicia y el suroeste peninsular, mientras que registrarán ascensos en el resto, llegando a ser notables en regiones de la fachada oriental y el interior nordeste. Las mínimas experimentarán un descenso de ligero a moderado en todo el país. El viento de componente oeste soplará de forma general floja al principio con tendencia a arreciar, alcanzando intervalos fuertes en los litorales del sureste y noroeste, y estableciéndose una fuerte tramontana en el Ampurdán, mientras que en Baleares soplará de manera moderada. Con el avance de las horas, se espera que la DANA comience a reabsorberse, propiciando una mejoría progresiva de la situación meteorológica en todo el litoral mediterráneo.

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