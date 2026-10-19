Cuentas relacionadas con el partido Francia Insumisa acusan a supuestos agentes infiltrados de participar en los disturbios

Los detalles En las imágenes difundidas dos hombres encapuchados lanzan aparentemente granadas y después —también aparentemente— son escoltados por la Policía. Por el momento, laSexta no ha conseguido averiguar quiénes son exactamente esos hombres.

Cuentas asociadas al partido Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, están difundiendo imágenes de las protestas en Francia, acusando a supuestos agentes infiltrados de participar en los disturbios. En los vídeos, se observa a dos hombres encapuchados lanzando granadas y aparentemente siendo escoltados por la Policía. Estas cuentas de extrema izquierda sugieren que los hombres son agentes encubiertos destinados a desestabilizar las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida. Francia Insumisa acusa a la Policía de estar detrás de los disturbios. El Gobierno francés ha anunciado toques de queda localizados y medidas para los comercios afectados.

Cuentas de la Francia Insumisa relacionadas con el líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, está difundiendo imágenes de las protestas en el país en las que acusa a supuestos agentes infiltrados de participar activamente en los disturbios.

En esas imágenes, dos hombres encapuchados lanzan aparentemente granadas y después —también aparentemente— son escoltados por la Policía.

Desde esas cuentas de la extrema izquierda apuntan a que la actuación se debe a que también son agentes, pero de incógnito, que están ahí para reventar las manifestaciones por el encarecimiento de la vida.

Con esos vídeos el partido Francia Insumisa acusa a la Policía de estar detrás de los disturbios. Por el momento, laSexta no ha conseguido averiguar quiénes son exactamente los hombres que aparecen en las imágenes.

Para tratar de frenar la oleada de violencia que azotó a Francia el pasado fin de semana, el Gobierno francés anunció este lunes la instauración de toques de queda localizados en ciertas zonas del país y la puesta en marcha de un dispositivo de desempleo parcial para los cerca de 3.000 comercios afectados.

De momento, los toques de queda estarán activos las noches del lunes y el martes y se centran en ciudades del departamento de Norte: Lille, Douai, Wattignies y Denain. También afectan a varios barrios de París, donde también se prohibirán las manifestaciones nocturnas.

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