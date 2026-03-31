Avisos por viento, fuerte oleaje y calima en ocho CCAA en una Semana Santa marcada por el sol

Los detalles Las temperaturas van a subir, sobre todo, en el sur. La semana estará marcada por el sol en casi todo el país, con precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos.

La Semana Santa estará dominada por el sol, aunque el norte experimentará fuertes rachas de viento y lluvia. Ocho comunidades autónomas estarán en aviso por viento y olas, con alertas naranjas en Huesca, Zaragoza, Menorca, Girona y Tarragona. Teruel, Mallorca, Lleida, Barcelona, Madrid, Navarra, La Rioja y Castellón también tendrán avisos por viento. En Canarias, la calima afectará a varias islas, reduciendo la visibilidad a 3.000 metros. Las temperaturas aumentarán, especialmente en el sur, con incrementos de hasta siete grados. Entre el viernes y el lunes, el sol predominará en casi todo el país y las lluvias disminuirán.

La Semana Santa estará marcada por el sol, aunque con fuertes rachas de viento y lluvia en el norte. El viento y las olas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA). Además, Canarias estará en aviso por calima.

En concreto, habrá avisos naranja (importante) por viento en Huesca y Zaragoza; Menorca; Girona y Tarragona. El resto de avisos por viento se darán en Teruel; Mallorca; Lleida y Barcelona; Sierra de Madrid; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Castellón.

También en nivel naranja, pero por olas, estarán Mallorca y Menorca; así como Girona. El resto de avisos por olas se activarán en Tarragona. Mientras tanto, en Canarias habrá avisos por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

De hecho, la visibilidad puede llegar a verse reducida a los 3.000 metros en Canarias por la calima.

En esta semana se esperan fuertes rachas de viento y lluvia en el norte, mientras que en el resto habrá sol. Habrá precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos.

En cuanto a las temperaturas, subirán durante esta semana, sobre todo en el sur, donde podrán llegar a tener hasta siete grados más. En el resto del país, temperaturas suaves.

Entre el viernes y el lunes casi todo el país estará con sol y la lluvia irá a menos.

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