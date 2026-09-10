Los detalles En concreto, la temperatura media ha sido de 16,96ºC, lo que supone 0,85ºC por encima de lo normal y 1,65°C superior a los niveles preindustriales.

El pasado agosto fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, igualando a julio de 2023, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. La temperatura media global alcanzó 16,96ºC, superando en 0,85ºC la media habitual y en 1,65°C los niveles preindustriales. Este fue el primer mes en superar los 1,5°C de calentamiento desde noviembre de 2025. En Europa, el verano de 2026 fue el tercero más cálido registrado. Las temperaturas marinas también alcanzaron niveles récord, especialmente en el Pacífico tropical y la costa atlántica europea, impulsadas por condiciones de El Niño. Samantha Burgess del CEPMPM advirtió sobre los impactos del cambio climático en fenómenos extremos.

El pasado mes de agosto fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, a la par con julio de 2023, según ha informado este jueves el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). En concreto, la temperatura media ha sido de 16,96ºC, lo que supone 0,85ºC por encima de lo normal y 1,65°C superior a los niveles preindustriales.

De acuerdo con el organismo europeo, se trató del primer mes en superar los 1,5°C de calentamiento climático desde noviembre de 2025. En líneas generales, el periodo comprendido entre junio y agosto de este año ha sido el más cálido jamás registrado a nivel mundial, a la par con el de 2024.

En lo que concierne a Europa, Copernicus ha señalado que el verano de 2026 (es decir, los meses de junio, julio y agosto) ha sido el tercero más cálido registrado en el continente, solo por detrás de los de 2024 y 2022. La temperatura media para agosto en todo el territorio europeo fue de 20,26°C, lo que la sitúa 1,10°C por encima de la media. Por lo tanto, se trató del cuarto agosto más cálido registrado.

Por zonas, el organismo europeo ha especificado que este verano ha sido el más cálido en la historia de Europa Occidental, superando el récord de 2003. En este sentido, ha indicado que la temporada de 2026 se ha caracterizado por una sucesión de olas de calor excepcionalmente tempranas, persistentes e intensas en toda la región.

Por otro lado, Copernicus ha explicado que las temperaturas de la superficie marina se han mantenido excepcionalmente altas en gran parte del Pacífico tropical. Allí se dan condiciones de El Niño, que se prevé que se intensifiquen aún más en los próximos meses. "(Esto) podría convertirlo en uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los que se tiene constancia", ha advertido el organismo estatal.

En toda Europa, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron máximos históricos para el mes de agosto a lo largo de la costa atlántica y en el Mediterráneo occidental, lo que se asoció a condiciones generalizadas de olas de calor marinas intensas o severas.

La responsable estratégica de clima del CEPMPM, Samantha Burgess, ha señalado que las observaciones climatológicas del pasado agosto -el hecho de que fuera el mes más cálido jamás registrado, las temperaturas récord de la superficie del mar a nivel mundial y el verano más cálido jamás registrado en Europa Occidental, etc.- muestran cómo el cambio climático "está provocando fenómenos extremos tanto en la atmósfera como en los océanos".

"Las comunidades, las economías y los ecosistemas de todo el mundo están sintiendo cada vez más los efectos de estas condiciones", ha advertido.

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