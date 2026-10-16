Ayuso lanza graves calumnias contra el PSOE y augura el "hundimiento" de España por el socialismo

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado graves calumnias contra dirigentes socialistas sin aportar pruebas, datos ni nombres, llegando a acusarles de tener "intereses económicos" en Marruecos.

Isabel Díaz Ayuso ha lanzado graves acusaciones contra el PSOE, afirmando que sus dirigentes, pasados, presentes y futuros, tienen intereses económicos en Marruecos, sin aportar pruebas ni nombres. A su llegada a esRadio, fue recibida con aplausos, lo que la animó a hacer estas declaraciones. Además, criticó la legislación española, afirmando que favorece a los delincuentes sobre las víctimas, y acusó al Gobierno de aplicar las leyes a su conveniencia. También negó las manifestaciones en Ferraz tras la amnistía, y concluyó prediciendo un colapso de España debido al socialismo.

Isabel Díaz Ayuso ha lanzado acusaciones gravísimas contra miembros del PSOE sin aportar ni un solo dato, ni una sola prueba y ni un solo nombre. Su intervención ha sido una especie de barra libre de calumnias contra el Gobierno, que no se apoyan en ninguna prueba, para decir que tienen intereses en Marruecos.

A su llegada a esRadio, ha sido recibida entre aplausos y vítores, un hecho que ha provocado que se sienta arropada para lanzar afirmaciones tan graves como que "todos los dirigentes más importantes del PSOE, pasados, presentes y futuros, tienen intereses económicos en Marruecos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se refiere solo a los actuales, es capaz de predecir que los futuros dirigentes socialistas también tendrán dichos intereses. Una acusación que ha lanzado, eso sí, sin aportar ningún nombre ni hecho concreto.

Además, en la tercera jornada de huelga de los profesiores, ha cargado contra la legislación. "En España está hecha de manera que el que delinque siempre tiene más apoyo que quien lo sufre", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para acusar al Gobierno de cumplirla cuando quiere. "El derecho de huelga funciona cuando quiere por eso en la puerta del PSOE no cae nunca", ha indicado, realizando una afirmación que es mentira, y es que está negando todas las manifestaciones que se produjeron en Ferraz tras la amnistía.

Una intervención en la que también ha soltado varios descalificativos y que ha acabado con la profecía de que estamos "a dos pasos de que la España que hemos conocido se hunda" por culpa del socialismo.

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