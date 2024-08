El coche eléctrico en Europea echa el freno. Las ventas de estos vehículos han caído un 5% en la Unión Europea, donde apenas dos de cada diez personas tienen un coche así.

Un ejemplo de cómo este tipo de vehículos no han cumplido con las expectativas esperadas es el coche que presentó Apple. En principio se presentó como una idea revolucionaria en el mercado del automóvil. Sin embargo, acabaron gastando más de 10.000 millones de dólares en un coche que no ha visto la luz.

Lo cierto es que cada vez son más marcas las que están echando el freno en su apuesta por el coche eléctrico. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, explica cuál es una de las razones por las que esto está sucediendo.

"No se había hecho una adecuada hoja de ruta. No se puede pasar de la noche a la mañana y sobre todo, en una situación económica que no era la más boyante", señala.

Aunque en un principio se esperaba que este tipo de vehículos entraran con fuerza en el mercado, las ventas no dejan de caer. En países como Alemania, se han vendido un 18% menos que el año pasado.

Cifras que dejan unas cuotas irrisorias. Apenas dos de cada 10 europeos tienen un coche eléctrico o enchufable. En España, ni siquiera llega a una de cada 10. "El precio de adquisición no es asequible para la mayoría de los ciudadanos", destaca Arnaldo.

Hacer un coche eléctrico cuesta más dinero, por lo que las marcas los venden demasiado caros para un cliente al que no terminan de convencer. "Un problema de rentabilidad porque hablamos de inversiones realmente cuantiosas", indica David Villarreal, director editorial de Diariomotor.com.

Ahora, Audi quiere "reestructurar", dice, su fábrica de eléctricos en Bruselas y Mercedes ha retrasado sus objetivos de ventas de estos modelos a 2030. Un sector que se está asentando fuertemente en España, ejemplo de ello es la futura fábrica de baterías en Sagunto, pero por el que la industria del automóvil prefiere ir con una marcha menos.