La directora de la Agencia Tributaria cesará de su cargo en medio del caso SEPI

Entre líneas El PP citó el martes a Soledad Fernández en la comisión del caso SEPI. No obstante, Hacienda asegura que pidió su relevo hace meses.

Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria, dejará su cargo tras haber solicitado su relevo hace meses, según fuentes de Hacienda. Su salida se ha conocido tras ser citada por el PP en la comisión de investigación del caso SEPI en el Senado. Fernández ha liderado la Agencia desde 2022, tras la salida de Jesús Gascón. Durante su gestión, se implementó el plan estratégico 2024-2027, que incluye mejoras en la atención al contribuyente y medidas contra el fraude fiscal. La salida de Fernández coincidirá con la de otros directores que han solicitado plazas en embajadas. Hacienda asegura que no hay crisis en la Agencia.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dejará su cargo próximamente. El cese se ha conocido este miércoles, solo un día después de que el PP haya decidido citarla en la comisión de investigación del caso SEPI en el Senado. Además, ya compareció por el caso Koldo. No obstante, fuentes de Hacienda sostienen que había solicitado su relevo hace meses.

El departamento de Arcadi España ha trasladado que la directora de la Agencia Tributaria, tras realizar un "gran trabajo" durante cuatro años al frente del organismo, se consensuó posponer su salida a la finalización de la actual Campaña de Renta, que acabó el martes.

Desde Hacienda, han enfatizado que en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis y han asegurado que el relevo se producirá "próximamente".

La salida de Soledad Fernández coincidirá con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se han resuelto, por lo que aún siguen en sus puestos.

Plan estratégico 2024-2027

Todo esto llega en un momento en que, según Hacienda, se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria.

El plan contempla medidas como la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia orientado a que el contribuyente pueda elegir cómo y cuándo quiere ser atendido, y la simplificación y clarificación de millones de documentos de la Agencia que reciben periódicamente los contribuyentes.

También el impulso de un modelo preventivo basado en el cumplimiento voluntario que da información al contribuyente y le ayuda con avisos para evitar errores al tiempo que se reducen las sanciones si los acaba cometiendo.

Además, el plan estratégico permite destinar más efectivos al control de las formas complejas y graves de fraude fiscal.

En el puesto desde 2022

Soledad Fernández Doctor se puso al frente de la Agencia Tributaria en junio de 2022, cuando fue nombrada directora general en sustitución de Jesús Gascón que pasó a ocupar desde entonces el puesto de secretario de Estado de Hacienda.

Nacida en Madrid, Fernández Doctor es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia de gestión dentro de la Agencia Tributaria, ya que desde el 2 de julio de 2018 fue delegada especial de la AEAT en Madrid.

También ha sido presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central, directora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, directora de la Escuela de Hacienda Pública, directora en España de la Campaña EURO 2022 del Banco Central Europeo.

Asimismo, ha desempeñado el cargo de delegada especial de la AEAT en Asturias, delegada especial adjunta de la AEAT en Madrid, directora Económico-Financiera en el Instituto de Empresa y ha desempeñado otros puestos en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria.

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