TUI Holanda ha suspendido todos los vuelos a Islas Canarias e Islas Baleares debido al aumento de contagios de coronavirus que se han experimentado en las últimas semanas.

A través de su página web informa de que todos los viajes a Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro estarán cancelados desde este viernes y hasta el próximo 13 de agosto, por el momento.

Una decisión que llega después de que el Gobierno holandés incluyera a España en la lista ámbar por su situación epidemiológica. Con este nivel de riesgo, el Ejecutivo recomienda no viajar a los países más afectados por el COVID-19.

La compañía aérea también ha informado a sus clientes de que recibirán el dinero de los billetes que se han visto afectados por esta cancelación.

Reino Unido

El Gobierno británico ha sacado a las islas Baleares de su lista verde de destinos seguros y las ha colocado en ámbar -como el resto de España-, lo que implica que las personas no vacunadas tendrán que hacer cuarentena a su regreso al Reino Unido, anunció el ministro de Transportes, Grant Shapps.

Pese a ello, recordó que a partir del 19 de julio los viajeros que regresen de destinos en ámbar y que hayan recibido la pauta completa de vacunación estarán exentos de someterse a una cuarentena a su vuelta y solo deberán someterse a dos pruebas de covid-19, antes y después del viaje.

Alemania

Alemania ha incluido a toda España en la lista de regiones de riesgo por el COVID-19 debido al aumento de contagios registrado en los últimos días. El Ejecutivo desaconseja así a sus nacionales viajar a nuestro país.

La inclusión en la lista de regiones de riesgo -al contrario que las calificaciones de "riesgo por alta incidencia" y "riesgo por variante peligrosa"- no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar a España en los próximos días. Si bien, esto puede suponer un nuevo golpe para el turismo español, ya que puede desincentivar a los turistas alemanes a viajar a nuestro país por miedo a la situación epidemiológica.

Francia desaconseja las vacaciones en España

Francia, sin embargo, hoy ha desaconsejado veranear en España y no descarta endurecer medidas si la situación epidemiológica se recrudece. "Hay que ser prudente", ha indicado el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beaune, en una entrevista a la cadena 'France 2' en la que ha apuntado que "la pandemia no ha terminado" y ha señalado de forma particular a nuestro país.

"Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones", ha alertado recomendando expresamente evitar estos destinos a "los que todavía no han reservado las decisiones".

El Ejecutivo galo no descarta incluso tomar medidas específicas, si bien el secretario de Estado no ha entrado en detalles. "Vamos a decidirlo en los próximos días, pero podríamos tener medidas reforzadas", ha explicado. El temor a la expansión de la variante delta, a la que se la atribuye el empeoramiento de la pandemia en varios países europeos, ha llevado a distintos gobiernos a revisar sus restricciones.