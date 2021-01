Enero arranca con una subida de cuotas para los autónomos: los trabajadores por cuenta propia pagarán entre 3 y 12 euros más al mes, dependiendo de si cotizan por la base mínima o por la máxima. En total, los 3,2 millones de este colectivo pagarán de 36 a 144 euros más este año.

Quienes trabajen por la base mínima abonarán 289 euros, en tanto que quienes lo hagan por la máxima pagarán 1.245,45 euros. Esta subida de cuotas es la segunda en menos de tres meses y afecta a todos, salvo a aquellos que cotizan con la tarifa plana.

Como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida de cuotas se produce en virtud de un acuerdo del Ejecutivo con las agrupaciones de autónomos en 2018. El objetivo era incrementar las cuotas para aumentar también la protección de los trabajadores por cuenta propia: pasarla del 30 % al 31% en 2022 en los tipos de contingencias profesionales y en la cobertura del cese de actividad. Así, se establece un aumento del tipo de cotización del 0,8% de 2020 al 0,9% en 2021 en el caso del cese de actividad y del 1,1% hasta el 1,3% por contingencias profesionales.

Sin embargo, la subida prevista para 2020 no se produjo en enero, sino que se hizo efectiva en diciembre. "Su aplazamiento no ha sido algo voluntario, sino consecuencia, entre otras circunstancias, del retraso en la publicación de la Orden de Cotización, la situación provocada por el estado de alarma y la pandemia, así como la necesidad de eliminar el incremento de tipos sobre la Tarifa Plana", aseguran fuentes de Seguridad Social.

"No es el momento"

Desde la organización de autónomos ATA, su presidente, Lorenzo Amor, critica el momento elegido para aplicar un alza pactada a finales de 2018: "El Gobierno ha vuelto a subir la cuota a 3,2 millones de autónomos. Habíamos pedido al Gobierno sensibilidad que hiciera un gesto con los autónomos ante la delicada situación que estamos viviendo. No es el momento de subidas de cuota: esta subida estaba pactada en el año 2018, cuando la economía crecía al ritmo del 3%, ahora estamos cayendo un 12%".

Para la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, el problema reside en el actual sistema de cotización: "Si cada uno aportase verdaderamente de acuerdo a su capacidad, no estaríamos sujetos a una actualización de la cuota como ahora, a todos los cotizantes".

Subida de cuotas retroactiva

Porque esa es otra de las claves: si bien la subida de 2020 se aplica con tardanza, la Seguridad Social ha de cobrar retroactivamente el alza que no ha recibido en los meses anteriores. ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no lo saben: "Aún no se ha determinado cuándo se efectuará porque requiere cambios en los aplicativos informáticos", aseveran desde Seguridad Social.

Estos tipos, en principio, no afectarán en ninguna medida a las ayudas a los sectores afectados que ya están aprobadas: siguen en vigor hasta el 31 de enero de 2021 y, además, el ministro se ha comprometido a extenderlas de ser necesario, apuntan desde el Ejecutivo.

Lo que piden los autónomos es que esta subida no se aplique: "1,6 millones de autónomos declaran sufrir unas pérdidas superiores al 60%, no era el momento de subirlo. Se tenía que haber aplazado. Insto al Gobierno a que la nueva subida prevista para el 1 de enero se aplace hasta que llegue la recuperación a los autónomos", asevera el presidente de ATA.

Landaburu, por su parte, reclama celeridad en la reforma del sistema de cotización: "Esto es un síntoma más de que el sistema falla y la reforma comprometida, por ingresos reales, debe acometerse de manera urgente para que esté operativa lo antes posible", insiste. Según las estimaciones de la organización, siete de cada diez autónomos pagarían lo mismo o menos con un sistema progresivo como el anunciado.