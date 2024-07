La semana arranca con un previsible choque entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE en la reunión que mantendrán a partir de las 16:00 horas de este lunes para abordar la reducción de la jornada laboral. El encuentro llega marcado por la tensión ante las críticas de un Antonio Garamendi que ha cuestionado la mesa de "monólogo social" que dice estar llevando a cabo Trabajo.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que sí tengo con libertad es la capacidad de decir que a mí eso no me parece diálogo social", cuestionaba Garamendi ante los esfuerzos de la ministra Yolanda Díaz de cerrar la reducción de la jornada laboral "antes de verano".

Para Díaz, esta medida es clave en lo que ha denominado "la legislatura del tiempo", comenzó a negociarse a principios de este año entre Gobierno, patronal y sindicatos. A mediados de junio, el Ministerio de Trabajo constató la falta de avances en esa negociación bipartita con los sindicatos y decidió acelerar los trabajos para intentar llevar cuanto antes una propuesta legislativa para recortar las 40 horas semanales vigentes como jornada máxima a las 38,5 horas este año y las 37,5 horas en 2025.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presidirá esta Mesa de Diálogo Social frente a una CEOE que le ha pedido a Trabajo que "haga lo que tenga que hacer". "Pretenden que lo que hemos hablado en las mesas, lo pongamos por escrito para que digan que no", ha advertido Garamendi.

La CEOE reunió el jueves a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para abordar la propuesta de Trabajo. En ese encuentro, según fuentes conocedoras, se abogó por llevar propuestas a la reunión de este lunes pero de forma oral, no por escrito, unas peticiones que podrían abordar, entre otros asuntos, un aumento del tope máximo de horas extra o dar más tiempo a determinadas empresas y sectores para aplicar la reducción.

¿Qué medidas hay sobre la mesa?

Los empresarios temen el impacto de esta reducción especialmente en las pymes y recuerdan los problemas de vacantes o de productividad que afectan al tejido empresarial. Desde los sindicatos UGT y CCOO, que siempre han mostrado su preferencia por pactar este cambio con las patronales CEOE y Cepyme, valoran la propuesta de Trabajo y recuerdan que los plazos apremian.

En su propuesta, Trabajo cerró la puerta a una de las peticiones de la patronal, ampliar el número máximo de horas extras permitidas por ley, y concretó algunos aspectos como la compensación en empleos parciales o el refuerzo de las infracciones. En concreto, daba la posibilidad de que los trabajadores a tiempo parcial mantuvieran sus jornadas actuales, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional, así como endurecía las sanciones por incumplimiento de la jornada.

La reforma también contempla cambios en el registro horario que será digital, de forma que la Inspección de Trabajo pueda acceder en tiempo real y telemáticamente al mismo. Mientras, la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayaba esta semana que "en breve" llevará al Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral y ha avanzado un acuerdo "inminente" esté o no la patronal.

"Si la patronal española no quiere avanzar, nosotros sí vamos a hacerlo", defendía esta semana en el Congreso, donde el Gobierno deberá medir si cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para abordar este cambio. El cruce de declaraciones entre Trabajo y la CEOE se enmarca además en una semana en la que se ha concretado la entrada de Conpymes, patronal de las pymes vinculada a la catalana Pimec, en varios órganos de concertación social, unos cambios que no gustan a CEOE ni a Cepyme.