Repsol inicia conversaciones con EEUU para despejar las incógnitas sobre su futuro en Venezuela

Los detalles La petrolera española se reunirá en las próximas horas con la Administración Trump para abordar el futuro de sus inversiones en Venezuela, país de donde extrae un 15% de su producción.

El futuro de Repsol en Venezuela es incierto tras la caída de Nicolás Maduro y los acuerdos entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, que permiten a EE.UU. controlar el petróleo venezolano. Venezuela representa el 15% de las reservas de Repsol, valoradas en 13.000 millones de euros al precio actual del barril de Brent. Desde marzo, Repsol no puede exportar hidrocarburos debido al embargo comercial de EE.UU., que ha comenzado a levantar restricciones a Chevron. Repsol busca un acuerdo similar y planea reuniones con la Administración Trump. Sin embargo, llevar el crudo a EE.UU. podría ser necesario para el levantamiento de sanciones.

El futuro de Repsol está en manos de Donald Trump. La petrolera española es, tras la estadounidense Chevron, la que más se juega en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y los acuerdos entre el mandatario estadounidense y la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez, para que EEUU controle a partir de ahora el petróleo venezolano.

Venezuela es el segundo país del que más petróleo extrae Repsol, suponiendo un 15% de todas las reservas. Unas reservas que, conforme al precio actual del barril de Brent, que ronda los 60 euros, tienen un valor de 13.000 millones de euros.

Sin embargo, desde marzo, la compañía española no puede exportar hidrocarburos desde Venezuela, ya que la Casa Blanca decretó el embargo comercial contra el país. No obstante, este embargo también afectaba a compañías norteamericanas, como Chevron, a la que ya se le están levantando los vetos y ha enviado al menos once buques cisterna a Venezuela para cargar crudo sin limitaciones.

A raíz de este acuerdo, Repsol busca ahora una solución similar para volver a operar con normalidad en Venezuela. Por ello, tiene previsto mantener un encuentro al máximo nivel con representantes de la Administración Trump en la Casa Blanca. De hecho, según apunta 'Expansión', dicha reunión podría producirse en las próximas horas, ya que este viernes el Gobierno se reunirá en Miami con los principales dueños de las petroleras norteamericanas. No obstante, Repsol no se ha pronunciado aún al respecto.

Del mismo modo, tampoco está claro quienes estarán presentes en el encuentro, aunque, dada la relevancia de la operación, no es descartable que acudan el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Podría ir a EEUU y no a España

Donald Trump no ha ocultado que su intención es que el petróleo venezolano acabe en Estados Unidos. Por eso, el hecho de que Repsol acabe tratando el crudo en España podría ser un impedimento de cara al levantamiento de las sanciones. En consecuencia, la compañía podría verse obligada a llevar el petróleo a suelo estadounidense para salvar ese escollo.

El Gobierno no tiene "presentimiento de que vaya a cambiar nada"

Ante esta incertidumbre, el Gobierno de España ha dejado claro su apoyo a Repsol. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en Al Rojo Vivo que está "en contacto" tanto con la petrolera como "con todas las compañías españolas en Venezuela". "Lo que pueden tener es total seguridad es que siempre van a tener al Gobierno de España a su lado".

No obstante, ha aclarado que Moncloa no tiene "indicación ni presentimiento de que vaya a cambiar algo". "Es lo que me traslada el embajador en Caracas", ha asentido. Asimismo, ha recalcado que la relación comercial con EEUU es buena, ya que "somos dos socios comerciales de primerísimo orden". Buena prueba de ello, asegura, es que nuestro país es "uno de los grandes compradores de Gas Natural Licuado de Norte América", por lo que el Gobierno espera que la Administración Trump aplique condiciones favorables para las empresas españolas.

