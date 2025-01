Así es la reforma que permite rescatar los planes de pensiones con más de 10 años

Desde el pasado 1 de enero, los titulares de planes de pensiones en España tienen la opción de recuperar las aportaciones realizadas desde hace más de diez años. Este cambio llega gracias a una reforma legal impulsada en 2018 con la que se pretende flexibilizar el acceso a los fondos acumulados para fomentar el ahorro privado.

Además, quienes hayan invertido en planes de pensiones podrán retirar también todos los rendimientos que sus aportaciones hayan generado. "Nadie te va a pedir que cumplas ninguna condición, vas a tu entidad y dices que quieres disponer de los ahorros que se han generado con tus aportaciones de antes de 2015", explica Ana López Gil, responsable de planes de pensiones de 'WTW'.

De esta forma, se eliminan los estrictos requisitos que había hasta ahora en relación con la retirada del dinero invertido en planes de pensiones, que solo se permitía en casos de desempleo de larga duración o enfermedades que generasen una incapacidad total o parcial.

Actualmente existen en España 7,6 millones de personas con planes de pensiones, con un ahorro medio de 11.500 euros. Ahora podrán disponer libremente de aquel dinero que hayan ingresado en estos planes desde hace más de diez años, y se puede hacer de dos formas distintas: rescatando la totalidad del dinero en forma de capital o haciéndolo en forma de renta, por lo que se podrá recuperar una parte de esos fondos cada mes para complementar nuestro salario.

Sin embargo, los expertos avisan del riesgo que implica llevar a cabo este tipo de retiradas. "Si tú has rescatado ahora, eso ya no capitaliza, eso ya dejas de percibir ese dinero cuando te jubiles, debe ser nuestro último recurso", afirma Ana López Gil. "Si hay cualquier otra alternativa, sea vía crédito, sea vía ahorro, sea cualquier otra vía, lo mejor es no tocarlo", defiende también el economista Javier Santacruz.

Además, se debe tener en cuenta que retirar de golpe todo el dinero aportado del plan de pensiones puede implicar pagar una cuantía elevada a Hacienda.