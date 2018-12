Hacienda no te devolverá el IRPF de la maternidad tan rápido como pensabas

Se han detectado incidencias para asegurar que se trata exclusivamente de prestaciones en los años correctos, especialmente en las 250.000 solicitudes realizadas a través del formulario web. En este sentido, Gestha explica que los funcionarios de la AEAT tienen que despejar todas las dudas para no cometer fallos y así evitar una reclamación posterior a los contribuyentes por las diferencias a favor o en contra que podrían producirse.

Los técnicos también esperan la implantación de un programa informático para recalcular las deducciones declaradas y añadir las deducciones no declaradas por exceso de los ingresos declarados en su día, como pueden ser las del alquiler.

Estas rectificaciones se realizan después de que el Tribunal Supremo resolviera a favor de la exención de estas prestaciones y en contra de las tesis defendidas tanto por otros tribunales de rango inferior como por el propio Ministerio de Hacienda, que mantenía que dichas prestaciones sí tributaban por tratarse de nóminas sustituidas por la Seguridad Social.

Hacienda comenzó a devolver desde el pasado 5 de diciembre, dos días después de la puesta en marcha del procedimiento de solicitud de devolución, las cantidades indebidamente cobradas a los contribuyentes por el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad de las madres y padres con hijos nacidos en 2014 y 2015.

Por otra parte, los técnicos demandan una solución para aquellos casos en los que la exención de la prestación de maternidad y paternidad determine que ya no existe la obligación de declarar y para los de quienes no declararon por no estar obligados a ello.

De hecho, como pidieron en su día, Gestha confirma que la AEAT ha unificado el criterio de no imponer sanciones por declarar fuera de plazo a los trabajadores que no presentaron la declaración por no estar obligados y ahora les resulta alguna cantidad a devolver.