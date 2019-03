Rajoy responde de forma tajante a Bruselas: "España no incumplirá el déficit"

ASEGURA QUE NUNCA LO HA INCUMPLIDO

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, respondió de forma tajante al vaticinio de la Comisión Europea de que España no va a cumplir los objetivos de déficit: "No estoy de acuerdo. España no va a incumplir el déficit". El jefe del Ejecutivo español subrayó que desde que él está al frente del Gobierno siempre se ha cumplido el déficit.