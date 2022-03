La quinta jornada del paro indefinido de transportistas deja carreteras cortadas de forma intermitente, piquetes que han bloqueado accesos y marchas lentas de camiones que han dificultado el tráfico en algunos puntos a lo largo del día, que ha transcurrido sin grades incidentes, a excepción de algunos enfrentamientos y episodios de vandalismo.

Entretanto, los paros hacen cada vez más mella en la cadena de suministro, con mataderos con falta de animales o productos frescos que no llegan a su destino y mientras el Gobierno habla de "boicot, violencia y coacción".

Este viernes, las protestas volvían a motivar un amplio despliegue de seguridad: 23.600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población. Un dispositivo que se ha centrado en escoltar convoyes de suministros, patrullar los centros logísticos y nodos de transporte de mercancías y actuar contra piquetes violentos.

Solo entre las 07:00 y las 19:00 horas, las fuerzas de seguridad escoltaron a cerca de 120 convoyes de camiones y los cinco primeros días de protestas dejan ya 12 detenidos y 42 personas denunciadas o investigadas, según el último balance oficial.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguraba este viernes que se está garantizando la seguridad de los transportistas, mientras la plataforma convocante del paro advierte de que este no va a parar hasta que no les reciba.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la responsabilidad de lo que considera una "minoría que por desgracia está actuando en algunas ocasiones de forma violenta". A su vez, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a la "ultraderecha" de "alentar y animar" las protestas de los camioneros para "provocar inestabilidad en Europa y hacerle el juego al villano Putin".

Según Montero, no es un "paro, sino un boicot en el que la ultraderecha aprovecha para impedir que los productos y bienes alimentarios lleguen a los puntos de abastecimiento y distribución".

Varios sectores afectados

Mientras, el desabastecimiento de materia prima se nota ya en diversas industrias, algunas de las cuales se han visto ya obligadas a paralizar su actividad. Así, la industria cárnica denuncia "grandes problemas" en el funcionamiento de la cadena alimentaria debido al bloqueo de carreteras.

Por su parte, la patronal del comercio ha alertado de que la falta de productos frescos está afectando a los mercados municipales y pequeños comerciantes. Advierten de que si se prolonga la huelga una semana más, comenzarán los cierres. También las farmacias avisan de que las consecuencias si el paro se prolonga: aseguran que tienen reservas para un mes pero temen lo que pueda ocurrir si la situación se dilata en el tiempo.

La industria láctea está siendo una de las más afectadas y el sector de la cerveza también asegura que el abastecimiento está gravemente amenazado por el paro. Cerveceros de España, la entidad que representa a la práctica totalidad de la producción de cerveza en nuestro país, no garantiza el suministro de esta bebida a la hostelería y a los supermercados.

Denuncian "graves incidentes" que "pueden tener un gran impacto en el suministro de esta bebida, tanto en el canal de distribución como en los establecimientos de hostelería", según la entidad:

Los convocantes avisan de que puede ir "para largo"

Mientras tanto, el portavoz de la plataforma convocante, Manuel Hernández, asegura que el Gobierno no les ha llamado y advierte de que el paro puede ir "para largo". "Seguimos igual y, desgraciadamente, estos señores nos están abocando a que esto vaya para largo. No nos han llamado. No hemos tenido ningún contacto con ellos y vamos por el quinto día de huelga. No sé a qué esperan", ha aseverado.

Desde su punto de vista, el Gobierno se está "justificando": "Está tratándonos de lo que no somos. Quiere tapar el problema principal por los intereses de esos cuatro grandes que quieren seguir sangrándonos y viviendo de la sangre del pequeño".