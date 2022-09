Definir el concepto de clase media no es una tarea fácil, ni tampoco su resultado es homogéneo: no es lo mismo ser considerado clase media en un país que en otro. En cualquier caso, para comprender lo que es una clase media hay que acudir en primer lugar al concepto de 'clase social', definido por la RAE como "un conjunto de personas que pertenecen al mismo nivel social y que presentan cierta afinidad de costumbres, medios económicos, intereses, etc.".

Para desarrollar el concepto de clase también hay que tener en cuenta que se pueden valorar diferentes aspectos: desde el punto de vista económico, la sociedad se puede clasificar en diferentes categorías en función de la renta; si se le añade la perspectiva sociológica, habría que tener en cuenta otros factores, como el nivel de estudios o la estabilidad laboral, aunque todos ellos tienen cierta relación con el nivel de renta.

El diccionario de la lengua española define la clase media como el conjunto de personas "cuyos ingresos les permiten una vida desahogada en un mayor o menor grado"; sin embargo, la definición es ciertamente ambigua, y dadas las diferencias entre, por ejemplo, el coste de vida entre las comunidades autónomas, uno podría vivir de manera desahogada en una región pero, en las mismas circunstancias, no llegar a fin de mes en otra distinta. Es por eso que cuando se habla de la clase media en España se tiene que hacer con horquillas relativamente amplias, que abarquen las diferencias entre las rentas medias de las distintas comunidades autónomas.

Según el barómetro del CIS de 2021, cerca de la mitad de los españoles se considera clase media. En 2022, la distribución salarial en España muestra que en torno a la mitad de los españoles tienen un salario inferior a 1.608 euros brutos mensuales. Ya en 2019, el 30% de los que se definían a sí mismos como clase media no llegaban a cobrar 1.500 euros al mes. ¿Es esto ser clase media? Lo cierto es que hay españoles se consideran clase media simplemente por el hecho de poder "comer y sentarse en un parque".

"Llamar a eso clase social es muy eficaz, porque es un espejo en el que todo el mundo se reconoce", aseguraba a laSexta Columna el sociólogo César Rendueles hace solo unos meses. "Hay gente que se ríe de los pobres que se autodesignan de clase media, es un proletario y se cree de clase media, pero pasa lo mismo por arriba. Nadie, absolutamente nadie, dice que es clase alta, porque nadie quiere verse de clase alta", añadía Rendueles. Este último verano, al hilo de las becas para familias con ingresos superiores a los 100.000 euros, ya surgió esta polémica: el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, aseguraba en una entrevista a ‘El Mundo’ que una pareja cobrando más de 140.000 euros al año con hijos necesitaba este tipo de subvenciones porque "forman parte de la clase media".

Clase media vs. clase obrera

Aunque en España el término 'clase obrera' o 'clase trabajadora' pueda tener más connotaciones políticas que económicas, habría que acudir a las definiciones originales para comprender a lo que hacen referencia. El marxismo y el socialismo define la clase obrera como el conjunto de personas que no tienen nada más que vender que su fuerza de trabajo, incluyendo en esta categoría tanto a los ‘trabajadores de cuello azul’ como a los de ‘cuello blanco’ y excluyendo únicamente a las personas que obtienen sus ingresos de la propiedad de negocios y del trabajo de otros. "Si precisas de tu trabajo para sobrevivir eres clase trabajadora, independientemente de que tengas una profesión liberal o no", señala Antonio Maestre.

Según la definición que utiliza la OCDE, a la clase media pertenecen los trabajadores que ganan entre el 75% y el 200% de la mediana del salario mensual bruto. Atendiendo a esta definición, en España, donde la mediana salarial en 2020 fue de 15.193 euros anuales, según sus propios datos, la organización considera que la clasificación sería de la siguiente manera:

Clase baja : por debajo de los 11.395 euros brutos anuales

: por debajo de los 11.395 euros brutos anuales Clase media : entre los 11.395 y los 30.386 euros brutos anuales

: entre los 11.395 y los 30.386 euros brutos anuales Clase alta: por encima de los 30.386 euros brutos anuales

Haciendo este mismo cálculo con los datos del INE para 2020, cuando la mediana del salario anual entre los españoles era de 16.043 euros brutos anuales, se podría incluir en clase media a los trabajadores con salarios entre los 12.632 y los 32.086 euros brutos anuales.