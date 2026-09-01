Gonzalo Bernardos afirma que vivimos "en una economía trumpista": "La incertidumbre es absoluta"

El economista indica que las subidas de precio en los carburantes o la energía tiene relación con la guerra en Oriente Medio. Además, advierte de una subida del IPC mayor que la subida de los salarios.

Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos para entender qué está sucediendo con el precio de la gasolina, la luz o el Euribor. Iñaki López expone que, por ejemplo, la bonificación que el gobierno ha establecido para contener el precio de la gasolina no supone un beneficio tan interesante debido al precio que tienen los propios carburantes.

El economista indica que "cuando el petróleo sube, se disparan las petroleras y todas las petroleras empiezan a ganar muchísimo dinero". Bernardos indica que estas ganancias de deben, por un lado, a que sube el margen del refino y también sube, considerablemente, el precio del petróleo debido a esa escasez.

"A las gasolineras, normalmente, no les pasa lo mismo porque las gasolineras, históricamente, tienen un modelo en que ganan más por volumen de ventas que por subida de precio", añade. Esta subida, como expone el economista, a muchas gasolineras no les viene bien.

López indica que la crisis de Ormuz, a su vez, también está provocando que aumente el precio de la luz por la subida del precio del gas. "¿Qué podemos esperar en los próximos meses?", plantea el presentador de Más Vale Tarde.

Bernardos afirma que, actualmente, tenemos "la economía trumpista". "La incertidumbre es absoluta y todo lo que está sucediendo tiene que ver con la guerra de Oriente Medio", afirma, "y con la guerra de Ucrania, que no ha finalizado porque, seguramente, Trump no le ha dado suficiente apoyo a Ucrania".

"Esto hace que personas como las que viven en España este año vayan a perder poder adquisitivo porque va a subir más el IPC de lo que va a subir sus salarios", expone. Bernardos indica que, en esta situación, lo que se puede esperar es que "si Trump no han resuelto el problema de Oriente Medio, que ha generado él mismo, no lo van a resolver próximamente". "Y esto significa tipos de interés más altos, precios de la gasolina más altos y también, por fenómenos meteorológicos añadidos, precios de los elementos más altos", concluye.

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