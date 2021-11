Ganaderos de toda España se han echado a las calle para protestar contra el precio al que la industria les está pagando la leche. En algunos supermercados, denuncian, sale más caro un litro de agua que de leche.

Y es que, según ha explicado un ganadero andaluz en una entrevista con Al Rojo Vivo, la industria les está comprando el litro a 33 céntimos, mientras que el coste de producción se sitúa en 0,40 euros. En su explotación, esto supone unas pérdidas de unos 300 euros diarios.

Esto ha llevado a los ganaderos lácteos a protestar en varias provincias españolas, como Granada, Cantabria, Lugo, Ourense o Zamora, entre otras. Para ellos, la situación es insostenible y pueden verse obligados a enviar a sus animales al matadero.

"La situación es caótica. No podemos soportar los costes de producción que tenemos. Lo que nos está pagando la industria es una cosa irrisoria", ha denunciado José Luis, ganadero andaluz, en declaraciones a laSexta.

Precisamente, desde COAG Andalucía han advertido de que si los ganaderos se tienen que marchar del sector, se llevarán "por delante a quien haga falta". "Si nosotros asumimos que nos tenemos que ir, no nos vamos a ir solos. Si llega aquí un litro de leche no lo van a poder almacenar. No nos dejan otra salida y tenemos que defender el pan de cada día", ha señalado Antonio Rodríguez, responsable de sectores ganaderos de COAG. También se ha querido dirigir al Gobierno central para advertirle de que van a "tener conflictos" con ellos.

Desde la Xunta de Galicia han solicitado al Gobierno que tome medidas para que se cubran los costes de producción en el sector lácteo. El conselleiro de Medio Rural, José González, ha lamentado que "se están dando las condiciones para la tormenta perfecta" con una subida de costes de producción debido a la luz y de materias primas, unido a que "igual desaparecen bonificaciones de gasóleo".

Además, ha indicado que "nadie está demandando ayudas" para lo productores, sino que "se están demandando que paguen precios justos".

Por su parte, la Asociación Agraria de Galicia enmarca estas movilizaciones en paralelo a las que sus entidades hermanas ha convocado en Castilla y León, Andalucía y Cantabria. El objetivo de estas protestas es exigir a las industrias lácteas y a las distribuidoras "que reconozcan la subida de costes y dejen de presionar y ahogar al primer eslabón de la cadena".

En este contexto, la junta directiva de Asaga llama a las administraciones a "reforzar los controles" para que la ley de cadena alimentaria se aplique "de forma eficaz", dado que en estos momentos "las industrias lácteas siguen teniendo la sartén por el mango e imponen condiciones inasumibles a los ganaderos.