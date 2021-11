Roberto López es ganadero, dedicado a la producción de leche. Asegura que desde inicios de este año no les salen las cuentas, pero la situación se ha agravado desde principios de verano, cuando han empezado a tener pérdidas grandes que les están "llevando a la ruina". El motivo es que aunque los precios de producir leche han aumentado considerablemente -entre un 30 y un 40%- el precio que les pagan a ellos por el producto final no ha aumentado.

"Los productores de leche llevamos tiempo pasando una situación complicada de precios en la que la gran industria decide vender muy barato, controla nuestros precios y no nos deja vivir, pero a partir de la pandemia, los altos precios y el desabastecimiento hace que todo suba y que producir un litro de leche cuesta 40 y lo vendemos a 32 céntimos", ha indicado el ganadero.

La solución no parece simple. "Tendría que mandar mis vacas al matadero, dejar de producir leche y apuntarme a las listas del paro", ha denunciado López. Tampoco están dispuestos a seguir esperando ayudas de las autoridades: "No queremos ayudas, queremos que se nos pague por lo que producimos a un precio digno, queremos cobrar el sudor de nuestra leche", ha explicado.

La culpable, para el sector, es la gran industria: "El mayor comprador de leche juega en la lista Forbes y está en los primeros puestos y no quiere bajar, por lo que nos estrangula a los ganaderos que no tenemos escapatoria. O se nos sube el precio o no va a haber producto en los lineales", ha advertido el ganadero.