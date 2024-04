El precio de la luz vuelve a dar una alegría este Lunes Santo, como ya lo hizo el pasado domingo 24 de marzo cuando fue gratis durante 16 horas. Este lunes va más allá: estará en negativo por primera vez en la historia. El precio medio de este lunes será de 2,76 euros/MWh durante la jornada, desde la medianoche y hasta las 20:00 horas, el precio de la luz será de cero euros o prácticamente cero durante todas las horas para repuntar de 21:00 a 22:00 horas, franja en la costará 21,43 euros/MWh, el máximo del día.

Es decir, el megavatio hora se desplomará hasta los -0,01 euros durante tres horas, en concreto entre las 14:00 y las 17:00 horas de la tarde, según los datos provisionales el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Pero no significa que al consumidor final le salga gratis, pues hay otros conceptos que suman. Si bien es cierto que el viento y la lluvia de la borrasca Nelson han abaratado este lunes el coste gracias a las renovables, como ocurrió a mediados de marzo.

No obstante, esto no quiere decir que nos devuelvan dinero por utilizar la luz. Los expertos recuerdan que a la subida del IVA, este mes habrá que sumarle el aumento del Impuesto Especial de la Electricidad y el de la Producción Eléctrica. No obstante, "los precios son tan bajos que prácticamente se van a diluir", tal y como ha indicado Antonio Aceituno, CEO de 'Tempos Energía'.

El periodista José María Camarero explicó en Más Vale Tarde entonces que los precios eran prácticamente gratis por la llegada de una borrasca enorme. "Ha activado muchas eólicas y eso es mucha hidroeléctrica y mucha lluvia", puntualizaba.

Del mismo modo, recordaba que es complicado que el desplome de precios se sostenga en el tiempo. Aún así, aseguró que los precios iban a ser estables a lo largo de 2024. "Lo que sí es previsible y así lo dicen los futuros del mercado es que, durante 2024, los precios de la luz no estén tan disparados como los conocimos el año pasado, ni mucho menos de los precios en marzo de 2022. Tendremos precios estables a lo largo de todo el año, no tan baratos como los hemos tenido este fin de semana, pero sí muchísimo más moderados", explicó en Más Vale Tarde.