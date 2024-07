Las operaciones de nuda propiedad, que es la venta de tu casa reservándote el derecho a vivir en ella -- el derecho de usufructo--, se han duplicado. Esta fórmula la utilizan, sobre todo, las personas mayores sin herederos, o con situación económica complicada.

Ángeles Plaza, de 78 años, vendió su casa hace siete años, pero sigue viviendo en ella. "Mientras esté yo viva, el piso sigue siendo mío", expresa la mujer. El uso del piso sigue siendo suyo, aunque no la propiedad, un tipo de venta que cada vez barajan más nuestros mayores.

Ángeles cuenta que "llegó un momento" en el que lo que cobraba de pensión no le daba, y se encontró "súper ahogada". En ese momento, le valoraron el piso en 300.000 euros, y le ofrecieron comprarlo por "un poco más de la mitad, 160.000 euros", una oferta que aceptó.

"Te dan el dinero en mano y pude pagar todo lo que debía. Además, tengo un dinero ahorrado y vivo con mi pensión, pero también me puedo dar mis caprichos", expresa la mujer, quien prefirió renunciar casi al 50% del valor de la vivienda. "Yo del barrio no me quiero ir, y aquí no se puede uno comprar un piso. Es un barrio bastante caro y con un piso alquilado me pasaba lo mismo, así que prefiero seguir en mi casa", manifiesta Ángeles.

La OCU recomienda buscar varias ofertas antes de vender

Como Ángela, cada vez son más los jubilados que optan por vender la nuda propiedad. Sin embargo, Enrique García, portavoz OCU, recomienda "buscar diferentes ofertas antes de vender, porque los compradores buscan aprovecharse de esa situación de necesidad". "También es un factor determinante la edad, que es muy importante a la hora de determinar si puede ser una opción interesante o no lo es", señala García.

Los expertos coinciden en que no es una operación conveniente si se tienen menos de 70 años. En este aspecto, Eduardo Molet, consultor inmobiliario, subraya que el vendedor "va a recibir menos del 50% del valor de la vivienda, por lo que no le renta vender la nuda propiedad". "Cuanto más mayor se es, más dinero se recibe, una persona mayor de 90 años puede recibir el 85% o el 90% del valor", explica.