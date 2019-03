El Gobierno vuelve a retrasar la bajada de impuestos para todos

El ministro Montoro vuelve a jugar con las fechas. La bajada de impuestos que el Gobierno lleva tiempo pregonando no será inmediata, ni para todos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura, en una entrevista en Expansión, que la entrada en vigor de la reforma fiscal puede prolongarse hasta 2017.

Montoro asegura que el mayor recorte del IRPF afectará a las rentas bajas, y no a las altas. Señala que la rebaja de este impuesto será equitativa en función de la renta, y subraya que hay nóminas "muy abultadas" a las que no les pasa nada si, hasta la salida de la crisis, no tienen una mayor bajada del impuesto.

La subida del IRPF fue una de las primeras medidas acordadas por el Gobierno cuando llegó al poder y la llevó a cabo con el compromiso de que sólo estaría en vigor durante dos ejercicios, 2012 y 2013, aunque finalmente se ha ampliado también a 2014.

El ministro afirma que no se puede hacer una reforma fiscal sin contar con la financiación autonómica y local. Asimismo, descarta que se vaya a eliminar la deducción por vivienda con carácter retroactivo y añade que irá desapareciendo sola con el tiempo.

Además, defiende el concepto de "salario diferido", que pretende potenciar que parte del incremento del sueldo del trabajador vaya a sistemas complementarios de pensiones.