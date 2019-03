Montoro proclama que la época de "los recortes de gasto" ha terminado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado el "compromiso absoluto" del Gobierno con la reducción del déficit público, y ha destacado que la recuperación de la economía española hace posible que se pueda compatibilizar una rebaja de los impuestos con la reducción del gasto público.

En este sentido, Montoro ha destacado que, para 2015, "no se plantea una nueva reducción del gasto público en términos absolutos", sino que se contiene su incremento, de manera que "no habrá nuevos ajustes a la baja del gasto público" porque "no son necesarios para consolidar los objetivos".