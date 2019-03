Marbella y Cuenca, la cara y la cruz de la venta inmobiliaria

¿Ha tocado fondo la venta de viviendas? Depende del sitio. En el caso de Marbella, las inmobiliarias disfrutan de un momento dulce. Los han conseguido tras tirar los precios y gracias a la inversión de extranjeros, pero el negocio se anima.



No obstante, el mercado inmobiliario continúa hundido. Sí hay zonas en las que se oxigena, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y otras en las que directamente ya asoma la cabeza con incrementos espectaculares como el de Marbella.

En el otro extremo se encuentra Cuenca, donde la caída parece no tocar fondo. Hay barrios y zonas de interior en las que no se vende ni una casa. Así que empieza a quedar sólo una salida, la demolición. Una solución no tan descabellada teniendo en cuenta que existen casi tres millones y medio de viviendas vacías en toda España.