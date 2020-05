El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona deja en el aire 3.000 empleos directos y afectará a varios miles de familias más. Así lo ha indicado a laSexta Juan Carlos Vicente, del comité de empresa, que explica que, teniendo en cuenta a los trabajadores indirectos, la decisión del grupo afectará en total a unas 20.000 personas.

Los empleados, que se han lanzado a la calle para protestar por el cierre, seguirán luchando para evitarlo, según ha asegurado. En este sentido, los trabajadores están anunciando ya nuevas movilizaciones: a partir del viernes, dicen, empapelarán en señal de protesta los concesionarios de Nissan en Cataluña.

Temen quedarse en la calle trabajadoras como Felisa Pérez, que lleva 16 años trabajando para la compañía, para quien "hoy es un día triste", pero que confirma que la plantilla seguirá luchando. También está en juego el trabajo de Juan Carlos Olivero, después de casi tres décadas en la compañía. Asegura que los trabajadores sienten "rabia" ante la impresión de que la compañía está aprovechando la crisis del coronavirus para cerrar sus fábricas en Cataluña.

Tras conocer la decisión, los trabajadores se han movilizando frente a las fábricas de la Zona Franca y Montcada i Reixac y han cortado la ronda del litoral en protesta por el cierre, que Javier Adalid, portavoz de Comisiones Obreras en esta última planta, tacha de "capricho" del grupo automovilístico nipón.

Adalid, que ha estado presente en la reunión con los portavoces de la empresa en la que se les ha comunicado el cierre, afea a la compañía que "más que una reunión ha sido un anuncio en un despacho frío" en el que no se les ha dado "ni derecho a réplica". "Nos han dicho que nos cierran los tres centros productivos de Nissan Barcelona: San Andrés de la Barca, Montcada y Zona Franca", explica el representante sindical. "Así de frío y así de cruel", critica.

Desde CCOO indican que la fábrica quiere cerrar en diciembre

Aunque la compañía no ha anunciado de manera oficial los plazos en los que prevé efectuar el cierre, el portavoz de CCOO ha indicado a laSexta que en esa reunión les han comunicado que quieren cerrar "en diciembre de 2020". "No nos han dado ninguna alternativa, simplemente nos han anunciado el plan y nos han dicho que nos vamos a ir reuniendo para ponerle el precio", ha agregado.

"No queremos hablar de dinero, queremos hablar de mantener los puestos de trabajo"

No obstante, el portavoz de la organización sindical advierte: "No nos vamos a dar por vencidos". "No queremos hablar de dinero, queremos hablar de mantener los puestos de trabajo, no solamente de los nuestros, sino del tejido industrial, de los puestos de trabajo nuestros y de los que queremos que ocupen nuestro puesto el día de mañana", ha explicado.

Adalid defiende que no se puede perder todo el tejido industrial en torno a una empresa que lleva ya un siglo allí "por un capricho". "No deja de ser un capricho de una multinacional que se salta todo: las leyes del país, las administraciones y también la Unión Europea", ha aseverado el trabajador, que ha recordado el anuncio de la compañía de que mantendrá su planta de Sunderland, en Reino Unido, "después del Brexit". Algo que, a su juicio, es "un punto de atención" para Bruselas.