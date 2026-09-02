El paro sube en 44.419 personas en agosto, su mayor alza en este mes desde 2019, lastrado por los servicios

Los detalles Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

Ceuta se convierte en la ciudad autónoma donde el paro desciende en 148 personas. En el resto de comunidades autónomas ha aumentado, con Cataluña (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.144.827. De ellos, 440.274 contratos de trabajo son de carácter indefinido, representando el 38,46% de todos los nuevos contratos.

En cuanto a las prestaciones por desempleo en el mes de julio, el total de personas beneficiarias existentes fueron 1.857.263. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de

julio de 2026 ha sido del 86,75%.

La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de julio de 2026 ha sido de 1.159 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,8 euros (3,3%). La inversión total en prestaciones en el mes de julio de 2026 ascendió a 2.115,76 millones de euros.

España suma más de 679.000 afiliados a la Seguridad Social en el último año

El crecimiento del empleo se mantiene en agosto, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la Seguridad Social ha experimentado un aumento de 679.023 afiliados en la serie original, con una tasa interanual del 3,13%.

Este supone el mayor incremento en un mes de agosto desde 2021, un año que estuvo muy influido por el impacto de la pandemia.

La afiliación media resta 162.840 ocupados respecto a julio, una cifra que está muy por debajo de años anteriores, ya que agosto es un mes que suele estar marcado por el efecto estacional. En total, son 22.345.226 afiliados en la serie original. Respecto a 2018, hay 3,5 millones de afiliados más.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, en agosto se han registrado 83.844 afiliados más, hasta un total de 22.371.964. Así, se acumulan ya 67 meses consecutivos de incrementos y se alcanza el nivel más elevado de la serie.

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