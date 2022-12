La inflación ha seguido reduciéndose en noviembre hasta el 6,8% en tasa interanual, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, lo que supone una disminución de medio punto respecto al mes de octubre y la menor tasa desde febrero. Por su parte, la inflación subyacente se ha estabilizado en el 6,3%, nivel similar al de los meses anteriores.

Cabe destacar que, en cuatro meses, la inflación se ha reducido cuatro puntos, lo que sitúa a España como uno de los países con una disminución más rápida e intensa de la Unión Europea. El IPC registró en noviembre una caída intermensual de -0,1%, en contraste con las habituales subida de precios en los meses de noviembre, que se explica fundamentalmente por la electricidad y los alimentos no elaborados.

De hecho, en noviembre han seguido reduciéndose los precios de los carburantes y de la electricidad, que contribuye negativamente a la tasa interanual por segundo mes consecutivo. España mantiene un diferencial favorable en la inflación armonizada de 3,3 puntos, debido a la evolución positiva de los precios energéticos, lo que a su vez favorece la competitividad de las empresas españolas.

En detalle, los precios en vivienda se han moderado más de un punto y medio, hasta el 1,0%, por la bajada de la electricidad, mayor que en noviembre de 2021, y del gasóleo para calefacción, frente a la subida del año anterior. El transporte ha visto crecer su tasa en el 7,7%, más de un punto inferior a la del mes pasado, a causa de la bajada de los precios de carburantes y lubricantes, que aumentaron en el mismo mes de 2021.

Baleares, Navarra, Aragón y Asturias, las comunidades donde más se ha reducido la inflación

Respecto a octubre, Estadística ha señalado entre los sectores con influencia positiva en el IPC el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una variación del 0,5%, con incrementos sobre todo en leche, queso, huevos, aceites, grasas y carne. Los alimentos han repuntado un 15,3%, porcentaje muy parecido al que registró nuestro país en octubre, cuando batió su máximo histórico Por comunidades, la tasa anual del IPC ha disminuido en noviembre respecto a octubre en todas las comunidades autónomas.

Los mayores descensos se han producido en Baleares, Navarra, Aragón y Asturias, con bajadas de 1,0, 0,8, 0,7 y 0,7 puntos, respectivamente. Por su parte, las menores bajadas se han producido en Canarias, de 0,1 puntos, y en Galicia, Extremadura y Castilla y León, con descensos de 0,3 puntos en cada una. Para el Ministerio de Asuntos Económicos, este dato de inflación "pone de manifiesto la eficacia y efectos positivos de las medidas adoptadas por el Gobierno".

Así afecta el dato a las pensiones

Atendiendo a los datos explicados, se sabe que las pensiones contributivas subirán en 2023 en torno al 8,5%, lo que supondrá un coste aproximado de 13.700 millones de euros para la Seguridad Social, incluidas las clases pasivas. Con la reforma de pensiones aprobada el pasado año, las pensiones se revalorizarán automáticamente cada año con la media de la inflación general anual calculada en noviembre, una cifra que, tras el dato de IPC de noviembre, arroja una media de casi el 8,5%.

En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya adelantó que estimaban desde su departamento que la subida de pensiones sería del 8,5% o del 8,6%. No obstante, los PGE no especificaban la cifra, ya que todavía no se conocía el dato de IPC de noviembre.

El dato de inflación de noviembre es el más bajo desde el pasado mes de enero, cuando fue del 6,1%. Por el contrario, el dato más alto de los últimos 12 meses se registró en julio, con un 10,8%. El coste estimado de esta revalorización para la Seguridad Social será de unos 13.700 millones de euros. Esto supone que, por cada punto de revalorización, el esfuerzo será de algo más de 1.600 millones extra.