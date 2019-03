La inflación interanual baja 6 décimas y se coloca en el 2,9% en noviembre

La inflación interanual ha descendido seis décimas y se ha situado en el 2,9% en noviembre, debido principalmente a la caída de los precios de los carburantes y lubricantes y también de los automóviles, según él Índice de Precios de Consumo (IPC) confirmado por el Instituto Nacional de Estadística.



Así, la tasa interanual no ha variado respecto a la avanzada por el indicador adelantado del IPC publicado el pasado 30 de noviembre. Además del grupo del transporte, cuya variación anual ha disminuido más de 3 puntos y se ha situado en el 3,1%, en la bajada interanual del IPC han influido el ocio y la cultura, cuyo índice fue del 1,2%, ocho décimas menor que la de octubre, por el descenso de precios en los servicios recreativos y deportivos y de los viajes organizados.



En comunicaciones la tasa ha disminuido hasta el 2,7%, mientras que en vivienda, aunque ha aumentado al 5,8%, ha sido tres décimas inferior a la de octubre.



Pese a la bajada del IPC general, el INE destaca los aumentos anules hasta el 13,5% en la medicina por los precios de los medicamentos, y en los alimentos y bebidas no alcohólicas del 2,9% por las subidas del aceite, las legumbres, hortalizas frescas, la carne de ave y las patatas. Respecto a octubre, el IPC ha bajado al 0,1%, mientras que la inflación anual subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- ha disminuido dos décimas y se ha situado en el 2,3%, seis décimas menos que el índice general.



El INE ha publicado también la tasa anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que se ha situado en el 3%, cinco décimas menos que la de octubre, y que coincide con la avanzada por el indicador adelantado del pasado 30 de noviembre.



En cuanto al índice de precios a impuestos constantes (que indica lo que se hubieran incrementado en caso de que los impuestos no hubieran variado) la tasa fue del 0,9%, dos puntos menos que la del IPC general.



El IPC interanual ha bajado en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Canarias, donde se ha situado en el 2,6%, siete décimas menos que en el mes anterior.

Por rúbricas, destacan las subidas interanuales de los medicamentos y material terapéutico (27,5%), la educación universitaria (22,4%), los huevos (19,2%), patatas y sus preparados (13,3%), aceites y grasas (13,2%) y la calefacción, alumbrado y distribución de agua (10,3%).



El mayor descenso interanual ha sido para los objetos recreativos (3,9%) y las comunicaciones (2,7%). Respecto al mes anterior, la tasa más alta fue para los aceites y grasas, así como para las prendas de vestir de mujer (6,9% cada unos) y el calzado femenino (6,2%), mientras que las mayores caídas se dieron en el transporte personal (2,8%) y en el turismo y la hostelería (0,9%).