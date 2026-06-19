Indetectables para Hacienda e infalibles para defraudar: así son las sociedades offshore que Zapatero dice desconocer

El contexto Los investigadores creen que el presidente del Gobierno podría estar detrás de una sociedad opaca en un paraíso fiscal a través de la cual se habrían cobrado presuntas comisiones por la intermediación para el rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapateroestá en el ojo del huracán por las graves acusaciones que pesan sobre él en el caso del rescate de Plus Ultra. Una de las más severas es la de fraude fiscal, para lo cual, sostienen los investigadores, podría haber creado una sociedad offshore a través de la cual se habrían canalizado los cobros de las presuntas comisiones. Pero, ¿qué es una sociedad offshore?

Este tipo de empresas, llamadas offshore o pantalla, están radicadas en paraísos fiscales y tienen como principal objetivo ocultar la identidad de sus propietarios. Con un mecanismo completamente opaco, las autoridades españolas tienen prácticamente imposible descubrir la titularidad de la compañía, ya que los países en los que están radicadas no tienen firmados acuerdos de intercambio de información.

¿Cómo se monta una offshore?

El mecanismo para crear este tipo de compañías es relativamente sencillo. El primer paso es acudir a un abogado especializado en sociedades. Ese primer paso se crea la primera sociedad, cuya sede estará en un paraíso fiscal. Es el paso clave, ya que ese país no dará información a la Hacienda española.

Una vez creada esta sociedad, ya se puede empezar a recibir cobros. Cada vez que recibamos un pago desde el extranjero, pediremos que no nos lo ingresen en la cuenta de España, sino a través de una cuenta en Suiza para evitar pagar impuestos.

Como el titular de esa cuenta es la sociedad y nadie sabe a quién pertenece, es prácticamente imposible que las autoridades puedan decir que hemos recibido un pago. De esa forma, se pueden comprar propiedades en España de las que podremos disfrutar de forma legal y sin que aparezca nuestro nombre.

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