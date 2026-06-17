El Ibex 35 supera la cota de los 19.400 puntos aupado por los detalles del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Los detalles El principal selectivo nacional, el Ibex 35, que ya batió un récord este martes, ha sumado 258,3 puntos, ese 1,35%, con los que se ha situado en los 19.421,9 puntos. En lo que va de año, el índice español se ha revalorizado un 12,21%.

La bolsa española alcanzó nuevos máximos históricos al superar los 19.400 puntos, impulsada por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y la expectativa de la reunión de la Reserva Federal. El Ibex 35 cerró con un alza del 1,35%, situándose en 19.421,9 puntos, y ha ganado un 12,21% en lo que va de año. Acciona y Acciona Energía lideraron las subidas, mientras que el sector bancario también se revalorizó. En contraste, Arcelor Mittal y Fluidra fueron los más perjudicados. El euro retrocedió un 0,14%, y los mercados europeos, en general, mantuvieron el optimismo. El petróleo Brent volvió a los 80 dólares, y la Fed se prepara para su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh.

La bolsa española ha vuelto a lograr este miércoles máximos históricos al superar los 19.400 puntos tras sumar un 1,35% después de que se hayan conocido los 14 puntos del acuerdo de paz entre EEUU e Irán, y a la espera de la reunión de la Reserva Federal estadounidense. El principal selectivo nacional, el Ibex 35, que ya batió un récord este martes, ha sumado 258,3 puntos, ese 1,35%, con los que se ha situado en los 19.421,9 puntos. En lo que va de año, el índice español se ha revalorizado un 12,21%.

El selectivo español, que abrió por encima de los 19.150 puntos, inició la jornada bastante plano hasta las 11:00 horas, momento en el que comenzó su alza hasta los 19.250 puntos. A las 15:30 horas un nuevo arreón inversor impulsó al índice hasta conseguir cerrar en máximos intradía de la sesión por encima de los 19.400 puntos, según ha detallado EFE.

Acciona (4,53%) y Acciona Energía (3,38%) han liderado las subidas del selectivo, acompañadas de todas las entidades bancarias, que se han revalorizado en su conjunto un 2,46%. Bankinter ha subido un 2,83%, seguido de CaixaBank (2,64%), Unicaja (2,63%), BBVA (2,56%), Banco de Sabadell (2,48%) y el Santander (2,25%). El analista de XTB Javier Cabrera ha señalado que "la banca había estado frenada por la guerra y desde que se anunció el acuerdo de paz ha empezado a repuntar", gracias a la caída de los rendimientos de la deuda, que podría aumentar la demanda de crédito. Además, ha expuesto, "la banca mantiene una remuneración al accionista atractiva, por lo que ambos factores pueden estar impulsando al sector".

Por el contrario, Arcelor Mittal (-2,4%), Fluidra (-1,44%) y Colonial (-1,05%) han sido los farolillos rojos de la sesión del selectivo. El resto de las 'Blue Chips' españolas han cerrado en verde, a excepción de Telefónica, que se ha dejado el 0,29%: Inditex ha subido un 0,89%; Iberdrola, un 0,58%; y Repsol, un 0,23%. En el mercado continuo, tras dos jornadas con fuertes subidas, Duro Felguera ha retrocedido un 1,12%, en una sesión de recogida de beneficios.

En esta jornada el euro retrocedía un 0,14%, hasta los 1,1492 dólares, y los parqués del continente, a excepción de París (-0,2%), mantenían el optimismo. Al Ibex 35 le han acompañado Milán (0,31%), que ha revalidado máximos, Londres (0,14%) y el DAX alemán (0,1%). Al cierre de las negociaciones en esas plazas europeas, Wall Street lucía un tono mixto: la subida del 0,35% del Dow Jones se enfrentaban las caídas del 0,18% y del 0,06% del Nasdaq y el S&P500, respectivamente.

La tarde de este miércoles, la Reserva Federal estadounidense (Fed) afrontaba su primera reunión con Kevin Warsh en la presidencia ante una inflación del 4,2% y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bajar los tipos de interés. Por otro lado, este miércoles se han conocido los puntos del "increíble" acuerdo de paz entre EEUU e Irán, según ha calificado Trump, en el que se recoge el levantamiento de los bloques navales, la prohibición para la república islámica de fabricar armas nucleares y un fondo de 300.000 dólares para la rehabilitación y el desarrollo económico del país árabe.

Esta noticia ha provocado que el brent, el petróleo de referencia en Europa recupera el nivel de los 80 dólares (80,08 dólares) después de encarecerse un 1,42% con respecto al cierre de este martes. En el caso del petróleo intermedio de Texas, el precio del barril subía un 1,34%, hasta los 77,07 dólares. En el mercado de TTF de Países Bajos, el megavatio hora de gas natural retrocedía un 0,575 euros, un 1,37%, hasta los 41,488 euros.

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono soberano español ha bajado hasta el 3,341%, con la prima de riesgo en los 41,4 puntos básicos respecto a la deuda alemana. Con pequeñas subidas, los metales preciosos avanzaban esta jornada a la espera de la decisión de Fed. La onza de oro troy se negociaba al cierre de las negociaciones europeas en los 4.356 dólares, un 0,57% más que este martes; y la plata en los 70,62 dólares (0,86%). Por el contrario, el bitcoin retrocedía un 0,85%, hasta los 65.226,48 dólares.

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