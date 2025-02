Hacienda controlará las ventas a través de plataformas digitales en la próxima declaración de la Renta

Hacienda controlará en la próxima declaración de la renta las ventas de segunda mano a través de plataformas digitales. Lo hará siempre que un mismo usuario haga más de 30 operaciones al año o ingrese más de 2.000 euros. También vigilará las ganancias derivadas del alquiler temporal de viviendas y de vehículos entre particulares, independientemente de la cuantía.

Este control se pondrá en práctica en la declaración de la Renta que se realizará a partir del próximo 2 de abril, ya que, aunque la obligación legal de declarar los ingresos de estas páginas ya existía, la Agencia Tributaria nunca lo había vigilado. Ahora, las operaciones que se realicen en estas plataformas formarán automáticamente parte de la información fiscal de cada contribuyente.

"Ya no habrá ni siquiera la tentación de no declarar estas operaciones, porque estas personas van a ser requeridas en el caso de que no declaren estas cantidades", explica José María Molliendo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda.

Esta noticia ha generado mucha controversia entre quienes compran y venden bienes de segunda mano, aunque ha sido muy celebrada por los profesionales de esta actividad, ya que aseguran que les permitirá competir en igualdad de condiciones.

"Mucha gente no paga los impuestos que hay que pagar", explica Andrés, propietario de una tienda física de segunda mano en Barcelona.

Los expertos recomiendan revisar detalladamente todas las operaciones que hayamos realizado en este tipo de plataformas en el último año, ya que, en el caso de que no coincidan con la declaración del IRPF, nos exponemos a una sanción.