"La escalada de los precios mayoristas es tremenda pero no tiene traducción tremenda en la factura de la luz". Así ha intentado explicarse la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la escalada histórica del precio de la electricidad. Este jueves es el cuarto día consecutivo que la luz presenta máximos históricos.

En una entrevista en Cadena Ser, sí ha reconocido que la subida del precio de la luz "tiene impacto" en "algunos" consumidores, y asegura que el Gobierno sigue buscando fórmulas para bajar la factura. En este sentido, ha recordado medidas ya tomadas por el Gobierno, como la bajada del IVA al precio de la luz.

"Hemos suspendido la parte fiscal. Estamos aplicando medidas para reducir peajes y cargos", ha dicho, insistiendo en que tales pejaes y cargos "vienen de la ley de Rato, a pesar de que Casado diga que solo se paga por la energía", en respuesta al líder del PP.

Teniendo en cuenta que España es el país europeo con la luz más cara, la pregunta sobre si el Gobierno no va a hacer nada más era obligada. "El Gobierno está haciendo y buscando cómo hacerlo", ha respondido la ministra que, aún así, ha lamentado que haya "factores que no dependen de nosotros".

Entre ellos ha citado "el precio del CO2, ni el gas natural". Ribera ha vuelto a repetir que el Ejecutivo ha sacado de la factura "muchos elementos que encarecen", por lo que, a su juicio, el Gobierno "ha dibujado un horizonte mucho más claro". "Hemos reducido el impacto fiscal en la factura", ha reiterado.

En este sentido, la vicepresidenta tercera ha abogado por "buscar otras soluciones" en lugar de "fijarnos en el mercado mayorista". "Estamos viendo cómo hay una demanda de las empresas eléctricas de introducir cambios en la factura regulada", ha dicho. "Hay que buscarlo", ha zanjado.

Las instituciones europeas no quieren cambiar el modelo porque consideran que es eficiente. Creemos que esto no es razonable

Críticas al inmovilismo de Europa

"Es importante seguir buscando elementos dentro del marco europeo y español, elementos que abaraten la factura", ha explicado la titular de Transición Ecológica. Sobre otros planes del Gobierno, la ministra ha reconocido estar buscando elementos "que nos hagan depender menos del mercado mayorista y los combustibles fósiles". Eso sí, ha reconocido que "no es realista, es complicado" plantear medidas como "convencer a Putin de que bombee más en el mercado europeo, o que la Comisión Europea intervenga en los mercados".

Sobre la carta que la ministra envió en julio a la Comisión Europea instándole a facilitar cambios en el sistema por el que diariamente se forman los precios de la luz, Ribera ha informado de que ya ha recibido respuesta. A este respecto, ha señalado que Europa "no tiene intención de introducir cambios en el sistema marginalista" por ser "el más cómodo". "Nos ha permitido beneficiarnos mientras los costes eran parecidos". El sistema marginalista es aquel en el que todos los productores venden la energía (cualquiera que sea su origen) al precio de la más cara.

"Las instituciones europeas no quieren cambiar el modelo porque consideran que es eficiente", ha criticado la ministra, que ha dejado claro que desde el Ejecutivo creen que esto "no es razonable". "Los consumidores no deben pagar toda la energía al precio máximo del combustible fósil", ha insistido.

Tensión en el Gobierno de coalición

¿Cómo puede el Gobierno proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables? En este punto, la ministra ha lanzado una crítica a sus socios de Gobierno: "El problema no es movilizarse contra las cosas, el desafío es encontrar soluciones", ha lanzado. "Hemos hecho una apuesta de Gobierno de coalición para dar cobertura a los consumidores vulnerables pero también facilitar cobertura a consumidores medios", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que no existe "una solución única" al problema de la subida de la luz, insistiendo en que "no se resuelve con una movilización".

La ministra ha sacado pecho de las medidas del Ejecutivo: "En el año 2018 éramos unos parias en los mercados internacionales", ha dicho, destacando que el anterior Gobierno "se había negado a cerrar centrales contaminantes" y que había un impuesto al sol "que ya no hay". "Hay que seguir trabajando en todo esto, con las máximas garantías".

"O cumple garantías medioambientales o no saldrá adelante".

Pulso a las grandes eléctricas

Hablar de electricidad es hablar de grandes eléctricas y el pulso con el gobierno. "Hay parte desagradable porque ese marco regulatorio incentiva que hagan ofertas al 'pull eléctrico' interiorizando cuál va ser el coste del CO2 o gas natural", ha explicado. "Saben más o menos a qué precio va a estar y ofertan electricidad interiorizando ese precio", ha detallado. "Es legal pero es lo que queremos hacerlo de otra manera", ha criticado.

¿Qué otras opciones hay? La ministra habla de la tramitación de la ley para disminuir el coste del C02. "Repercute directamente en los resultados de las empresas con plantas más antiguas", ha explicado, asegurando que a eso se refieren cuando dicen que echan un pulso. "Debemos regular con independencia de la posición de las eléctricas", ha defendido.

En una entrevista a la titular de Transición Ecológica no se le puede no preguntar por la polémica por la ampliación de los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona). La explicación de Ribera no ha aclarado demasiadas dudas: "La responsabilidad es velar porque el proyecto cumpla con las garantías medioambientales", ha dicho. "Creo que nadie hasta ahora ha dicho nada que esto debe ser así", ha añadido, para después finalizar tajante: "O cumple garantías medioambientales o no saldrá adelante".