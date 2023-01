El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha justificado su rechazo a acudir a la reunión con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para negociar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) porque el Ejecutivo no respondió a su respuesta y que es el Gobierno quien tiene que definir el alza: "Los expertos a mí no me tienen nada que decir, yo represento a las empresas que son las que pagan los salarios".

El líder de los empresarios ha insistido en que la decisión sobre el SMI no se decide en una mesa de diálogo y que, en cualquier caso, no han recibido ninguna propuesta en firme. "Nosotros no hemos recibido ninguna cifra, no nos la han trasladado, por eso trasladamos una opción, subirlo el 4%", ha explicado. "¿Qué pasa con el campo, con los agricultores? No se da una respuesta. ¿Y con las empresas que tienen un contrato con el Estado que les han subido los salarios casi el 35% y los contratos públicos no se indexan? (...) Te invitan a cenar pero pagas tú la cena", ha criticado.

"No vamos a ir a una reunión del SMI si no se van a hablar los temas para arreglar el salario mínimo", ha insistido, asegurando que son "muy serios".