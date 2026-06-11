El FMI rebaja al 0,9% el incremento del PIB de la eurozona en 2026 por la guerra en Irán e insta a evitar medidas generales

¿Por qué es importante? El FMI señala que la actividad económica en la eurozona se ha "debilitado" y ha llevado a la institución a reflejar en sus proyecciones actualizadas unas "disrupciones más persistentes" del suministro energético que rebajan el PIB para este año en dos décimas, aunque dejan sin cambios la expansión del 1,2 % para 2027.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado su previsión de crecimiento económico de la eurozona, desde el 1,1% del PIB que calculaba en abril hasta el 0,9% que estima ahora, debido a un impacto mayor de lo previsto de la guerra en Irán. Así consta en el informe sobre la economía de la zona euro que la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, ha compartido a los ministros de Economía y Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo.

En el texto, el FMI señala que la actividad económica en la eurozona se ha "debilitado" y ha llevado a la institución a reflejar en sus proyecciones actualizadas unas "disrupciones más persistentes" del suministro energético que rebajan el PIB para este año en dos décimas (0,9 %), aunque dejan sin cambios la expansión del 1,2 % para 2027, según ha informado EFE.

Además, el FMI ha advertido a los países del euro que "no está justificado" adoptar medidas generalizadas de apoyo fiscal por la guerra en Oriente Medio y les ha pedido focalizar las ayudas en los más vulnerables y asegurar que no retrasan la transición hacia energías más limpias.

La inflación, por su parte, se elevará al 2,8% al cierre de este año y al 2,3% al finalizar 2027, lo que supone un aumento de los precios, que son ocho y cuatro décimas, respectivamente, superiores a lo estimado antes del inicio de la guerra. "Se espera que la guerra en Oriente Medio represente un shock adverso grande pero temporal del suministro que debilita la confianza y endurece las condiciones financieras, con impacto temporal sobre la inflación", explica el informe.

El texto destaca, además, que "los riesgos se inclinan hacia un crecimiento más débil y una inflación más elevada", y añade que los precios y las expectativas sobre ellos podrían incluso empeorar si persisten los problemas de suministro de combustibles derivados del cierre del estrecho de Ormuz. Estas perspectivas están amenazadas por otros "riesgos a la baja" como son la posibilidad de que "resurja" el conflicto en Oriente Medio, de que existan retrasos en la reparación de las infraestructuras energéticas en Oriente Medio, de que se intensifiquen las hostilidades en Ucrania o de que se adopten "nuevos ajustes de política comercial".

El FMI apunta también a mayores riesgos para la estabilidad financiera, que podrían incluso empeorar si se sumase un "episodio agudo" de pesimismo entre los inversores o si "surgiera tensión en los balances de las entidades financieras no bancarias apalancadas" y esta "se propagara a los bancos". ç

Subidas de tipos

En este contexto, el FMI advierte de que los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo (BCE) "tendrán que subir para mantener contenido el 'shock' inflacionario". Su escenario base prevé que los tipos aumenten en 50 puntos básicos respecto al nivel previo a la guerra en 2026 (el BCE ha aplicado ya hoy una primera subida de 25 puntos, hasta el 2,25 %) y que la inflación siga por encima del 2 % incluso en 2028.

Si esta proyección se confirma, el Fondo cree que podría ser necesaria una política "ligeramente más restrictiva" —es decir, más subidas de tipos— para evitar que el coste de la energía lleve a un incremento generalizado de los precios y asegurar que la inflación retorna antes al objetivo del emisor (2 %). En caso de que los precios de la energía o las expectativas de inflación aumenten aún más de lo previsto en el escenario central, podría ser apropiado incluso un endurecimiento de la política monetaria "más rápido y/o más amplio", advierte el organismo.

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