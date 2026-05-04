GameStop presenta una oferta hostil de 55.500 millones de dólares para hacerse con eBay

Imagen de archivo del logo de eBay en la IFA de Berlín

Los detalles El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha defendido en una carta al consejo de eBay que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos que servirían como infraestructura logística.

GameStop ha lanzado una oferta hostil para adquirir eBay por 55.500 millones de dólares, ofreciendo 125 dólares por acción, lo que supone una prima del 46%. La propuesta combina efectivo y acciones, y sigue a la adquisición de un 5% de participación en eBay. Ryan Cohen, CEO de GameStop, argumenta que la integración recortaría costes y aumentaría la rentabilidad, utilizando su red de 1.600 tiendas en EE.UU. como infraestructura logística. Cohen asegura financiación de 20.000 millones de dólares y advierte que podría llevar la oferta directamente a los accionistas si es rechazada. La operación ocurre mientras ambas empresas atraviesan transformaciones significativas en sus estrategias de mercado.

La firma estadounidense de videojuegos y consolas GameStop ha presentado una oferta hostil para adquirir la popular plataforma de comercio electrónico eBay por unos 55.500 millones de dólares, en una operación que contempla un precio de 125 dólares por acción, con una prima del 46 %.

La propuesta, anunciada por GameStop a través de un comunicado, combina efectivo y acciones a partes iguales y llega después de que GameStop se haya ido haciendo con una participación del 5 % en el capital del grupo de comercio electrónico y subastas.

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha defendido en una carta al consejo de eBay que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos que servirían como infraestructura logística, de verificación de productos y de comercio en directo. Cohen ha asegurado además financiación comprometida de hasta 20.000 millones de dólares y advirtió de que, en caso de rechazo, podría iniciar una batalla por la delegación del voto para trasladar la oferta directamente a los accionistas.

La operación se produce en un contexto de transformación para ambas compañías. GameStop, impulsada en 2021 por el fenómeno de las llamadas "acciones meme", mantiene una capitalización cercana a 11.900 millones de dólares, lejos de los máximos alcanzados entonces pero por encima de niveles previos.

Por su parte, eBay, valorada en torno a 46.000 millones de dólares, ha tratado de adaptarse a los cambios en el comercio electrónico y a la competencia de plataformas como Amazon o nuevos actores del mercado de segunda mano, con una estrategia centrada en nichos como los artículos de colección.

La oferta, de carácter preliminar y no vinculante, se produce en paralelo a los planes de eBay para reforzar su posicionamiento en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop por unos 1.200 millones de dólares.

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