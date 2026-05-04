Ahora

Tecnología

GameStop presenta una oferta hostil de 55.500 millones de dólares para hacerse con eBay

Los detalles El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha defendido en una carta al consejo de eBay que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos que servirían como infraestructura logística.

Imagen de archivo del logo de eBay en la IFA de BerlínImagen de archivo del logo de eBay en la IFA de BerlínAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La firma estadounidense de videojuegos y consolas GameStop ha presentado una oferta hostil para adquirir la popular plataforma de comercio electrónico eBay por unos 55.500 millones de dólares, en una operación que contempla un precio de 125 dólares por acción, con una prima del 46 %.

La propuesta, anunciada por GameStop a través de un comunicado, combina efectivo y acciones a partes iguales y llega después de que GameStop se haya ido haciendo con una participación del 5 % en el capital del grupo de comercio electrónico y subastas.

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha defendido en una carta al consejo de eBay que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos que servirían como infraestructura logística, de verificación de productos y de comercio en directo. Cohen ha asegurado además financiación comprometida de hasta 20.000 millones de dólares y advirtió de que, en caso de rechazo, podría iniciar una batalla por la delegación del voto para trasladar la oferta directamente a los accionistas.

La operación se produce en un contexto de transformación para ambas compañías. GameStop, impulsada en 2021 por el fenómeno de las llamadas "acciones meme", mantiene una capitalización cercana a 11.900 millones de dólares, lejos de los máximos alcanzados entonces pero por encima de niveles previos.

Por su parte, eBay, valorada en torno a 46.000 millones de dólares, ha tratado de adaptarse a los cambios en el comercio electrónico y a la competencia de plataformas como Amazon o nuevos actores del mercado de segunda mano, con una estrategia centrada en nichos como los artículos de colección.

La oferta, de carácter preliminar y no vinculante, se produce en paralelo a los planes de eBay para reforzar su posicionamiento en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop por unos 1.200 millones de dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama
  2. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  3. El proyecto "humanitario" de Trump para desbloquear Ormuz se topa con la amenaza de Irán: "Cualquier fuerza armada extranjera será blanco de nuestros ataques"
  4. Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias