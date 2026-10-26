Consumo abre expediente a una plataforma por no retirar anuncios de alojamientos en la Palestina ocupada

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros

Los detalles El Ministerio ha abierto el expediente por posibles prácticas de publicidad ilícita, dado que el portal investigado contiene anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado que no eliminó pese a la exigencia de Consumo a hacerlo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma turística por no retirar anuncios de alquiler en territorios palestinos ocupados por Israel, lo que podría constituir publicidad ilícita. A pesar de ser notificada tres veces, la plataforma no bloqueó ni eliminó el acceso a estos anuncios desde España, a diferencia de otras seis multinacionales que sí lo hicieron. El expediente, que podría derivar en multas de hasta 100.000 euros, se enmarca en un Real Decreto-ley que prohíbe la publicidad de bienes y servicios de asentamientos israelíes en territorios ocupados, como medida de apoyo a la población palestina.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos que opera en todo el territorio nacional por no retirar sus anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados por Israel.

El Ministerio ha abierto el expediente por posibles prácticas de publicidad ilícita, dado que el portal investigado contiene anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado que no eliminó pese a la exigencia de Consumo a hacerlo.

Consumo envió un primer requerimiento a siete multinacionales para informarles de que se había detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les instó a su inmediata retirada o bloqueo.

Seis de las plataformas notificadas procedieron a bloquear el acceso desde España a estos anuncios o eliminarlos, pero una de ellas mantuvo la visibilidad desde España de los mismos, a pesar de haber sido notificada hasta en tres ocasiones por estos hechos.

El Ministerio ya había advertido de que las plataformas que no retirasen o bloqueasen su acceso desde España a ese contenido podrían enfrentarse a otras acciones por parte de Consumo, y ahora pone en marcha este expediente a la única multinacional que no retiró sus anuncios, según ha informado el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Infracción que puede calificarse como grave

Estas prácticas podrían ser constitutivas de una infracción que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en caso de concurrir agravantes, podría calificarse como grave, con multas de hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de dichas prácticas.

En cualquier caso, desde la Dirección General de Consumo se señala que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.

Esta acción por parte de Consumo se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado.

"El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel", ha defendido el Ministerio en el comunicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido