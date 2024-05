El mes de junio trae consigo el verano y con él, algunos beneficios, como el buen tiempo o la paga extra. Si eres asalariado y tu contrato estipula que tu sueldo anual se da en 14 pagas, recibirás lo merecido muy pronto. Esta paga extra es un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 31, de 'Gratificaciones extraordinarias'. En los contratos que prevén remuneración en 12 mensualidades, esta paga extra suele estar prorrateada, por lo que se recibe la parte proporcional cada mes.

En concreto, el texto dice que el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, siendo una de ellas con ocasión de las fiestas navideñas (la famosa paga extra de Navidad) y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Esta gratificación o paga extra se calcula teniendo en cuenta el tiempo trabajado hasta el momento de su cobro: asumiendo que el trabajador lleva en la empresa desde el mismo 1 de enero, la paga extra se corresponde con un 'salario extra', pero si se ha entrado en la empresa más tarde, habrá que calcular la parte que le corresponde en función del tiempo que lleva contratado.

Ahora bien, ¿exactamente cuándo se cobra la paga extra del verano en 2024?

Paga extra de verano en el sector privado

Lo habitual es que los empleados de compañías privadas reciban su paga extra de verano en la primera mitad de junio, no necesariamente al mismo tiempo que la nómina ordinaria, aunque puede que se deposite junto al sueldo regular del mes. No obstante, la fecha específica de pago puede variar según la empresa y el convenio colectivo en vigor.

Eso sí, por norma general, la paga extra de verano entra en las cuentas de los trabajadores en algún momento del mes de junio o julio. Hay que tener en cuenta que existen una serie de periodos que no generan derecho a paga extra, como son en los que se reciben prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas asistenciales. No obstante, como señalan desde Unión Sindical Obrera, en el caso de estar de baja o incapacidad temporal sí se generan, siempre que se haya cotizado un mínimo de 180 días en los últimos cinco años y se siga estando dado de alta.

Cuándo cobran la paga extra los pensionistas y los funcionarios

En el caso de las personas que reciben una pensión, su paga extra de verano les llegará en la primera quincena de junio, junto con la pensión ordinaria de dicho mes. La Seguridad Social abona las pensiones contributivas entre el día 1 y el 4 de cada mes. Sin embargo, la mayoría de los bancos y cajas de ahorro suelen adelantar este pago.

En cuanto a los funcionarios públicos, la paga extra de verano suele abonarse en junio, aunque la ley no fija una fecha concreta. El importe de la paga extra varía según el grupo y nivel de cada funcionario, aunque en este caso también hay que sumarle los trienios, que se acumulan cada tres años —y cuya cuantía también varía en función de los grupos profesionales—.

A qué pensionistas les aumenta la paga extra en 2024

Como resultado de la inflación media entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, el Gobierno aprobó a finales del año pasado una subida de las pensiones de en torno al 3,8%. Aunque esto no afecta a todas las pensiones: sólo afecta a las pensiones que estén por debajo de 3.175,04 euros mensuales y, en ningún caso, la cuantía anual puede superar los 44.450,56 euros.

Cómo se calcula la paga extra

Para calcular la paga extra has de acudir a tu convenio, pero por norma general, se calcula teniendo en cuenta el salario base, pero no los complementos adicionales que el trabajador recibe cada mes. Eso sí, la paga extra no es lo único que queda reflejado en este documento, por lo que es importante entender una nómina, desde el IRPF aplicado al salario base que tienes como trabajador.

La cantidad para percibir varía según el convenio colectivo, pero nunca deberá ser inferior a 30 días de salario base o el salario mínimo interprofesional (SMI). Hay que recordar que el SMI en 2024 es de 1.134 euros. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las pagas extras son consideradas parte del salario, por lo que se les aplican las mismas deducciones que al salario normal.